Come i lettori più affezionati sanno, raccogliamo ogni anno gli errori più divertenti che pubblichiamo nei nostri articoli: spesso restano online pochi secondi, a volte qualche minuto, raramente qualche ora (ma è capitato). Ci consoliamo sempre pensando a chi ne ha lasciato uno per un secolo in prima pagina. Questi sono i migliori del 2023, raccolti come ogni anno, a partire dal 2015.

Sarà di 180 euro al magawattora

uno dei reati più gravi per il delitto canonico

Un uomo cammina suina piattaforma

“cui custodi si sono accordi nell’inverno”

“al largo delle cose di Adelaide”

“sulla Terra si sono verificate enormi trasformazioni, con la formazione di nuovi contenti e la scomparsa di altri”

“in cui veniva grato il cinema dalle sue origini”

“quel brivido che si prova nel vedere un brillo ondeggiare”

“Operatori e spettatori occasionali hanno insistito in silenzio”

“ uno dei quattro ricettari di massima pericolosità”

“dal profilo Tok Tok del presidente Emmanuel Macron”

“ ha annunciato la chiusura delle suole”

ha annunciato la chiusura delle suole” “in un’area notoriamente antisismica.”

“tutti i reattori avrebbero dovuto chiedere entro il 2022”

“persone sfollate a casa del terremoto”

“anche connessi al traffico di stanze stupefacenti”

“Particolati stati di ansia”

“citavamo un paio di quanti, un paio di sneakers”

“”la figura del ciclista in sella a una bici compresa tra le due “o” di “Tour”“”

“dopo essere diventato molto fumoso tra gli anni Novanta e Duemila” evanescenti

“sta cambiando la composizione democratica dell’Academy, diversificandone i gusti”

“installati 41 recenti di legno”

“una cosa agli sportelli.”

“il giudice ha risposto gli arresti domiciliari anche per loro”

“nei casi in cui alla donna sia stato esportato l’utero”

“ha portato alla dimissione di diversi vivai”

“tutti i reattori avrebbero dovuto chiedere entro il 2022”

“la Russa dice che è stato colpito da un drone ucraino”

“un altro luogo per organizzare le organizzazioni”

“creando corridori umanitari”

“Trentino Aldo Adige”

“”nel centrosinistra non sono riuscito a trovare candidature unitarie”

“o magari rilegate alle più miti rievocazioni storiche”

“le aziende automobilistiche statunitensi che producevano questo tipo di aiuto”

“come un campanello dall’arme”

“Una strada frenata”

“la sua applicazione è stata annacquata proprio dai pesi membri”

“i 6 mesi della presidenza ungherese potrebbero essere spariti”

“possano sfiorare il tetto del debito”

“il profumo del pane appena sformato”

“che gestiscono la vicina stagione di Bahananga.”

“capace di perforare la buccia per inserire l’uomo direttamente nella polpa”

“un ruolo determinante nella compagna elettorale”

“l’organo composto dai campi di stato”

“Una concorrente del percorso di bellezza”

“grande attività dei servi segreti”

“è tornado di moda”

“gli abitanti sono stati corretti ad abbandonare”

“capire se il recente aumento delle gradinate possa essere legato al cambiamento climatico”

“Un tornato interessa una striscia”

“Diverse parti del Rio Grande erano recitate già”

“Gli altri campi d’accusa”

“chi appicca il fuoco a una cosa propria o altrui al solo scopo di danneggiarla è punto con pene da sei mesi a due anni.”

“confidò di avere fatto un errore nel filmare una lettera”

“Centinaia di volontari furono incaricati di fare il servizio d’orine”

“collezione Autunno/Interno”

“come ingrediente per insaporire la ministra”

“Secondo la Corte – che ha accolto un ricordo di alcune associazioni si erano appellate al Consiglio di Stato francese”

“in quegli anni le donne cominciarono essere cucite solo sui vestiti maschili,”

“è iniziato il montaggio del parco”

“Etica SGR ha recentemente lanciato una compagna”

“Il numero delle lavoratrici costruite aumentò”

“i tanti enti coinvolti non riescono a trovare un compresso su dove metterli.”

“tra i più rispettati e ascoltati negli Stati Unti,”

“un rapporto molto critico sul suolo del partito”

“quanto costa candidarsi alle lezioni.”

“nei Pesi Bassi”

“una fama di arista poco accessibile”

“questa affermazione estrema che sottolinea e rivela la cultura del domino”

“una perdita del 15 per cento del perso corporeo”.