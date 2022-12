L’Unione Europea ha trovato un accordo sul tetto al prezzo del gas 

Lunedì, dopo mesi di lunghe trattative, gli stati membri dell’Unione Europea hanno trovato un accordo sul tetto al prezzo del gas da acquistare dai paesi esterni all’Unione Europea, fissandolo a 180 euro al megawattora. Il tetto dovrebbe servire a contrastare gli effetti della crisi energetica ed evitare aumenti dei costi delle bollette, ma la sua versione finale è più debole rispetto a quella proposta ormai mesi fa dall’allora presidente del Consiglio italiano Mario Draghi.

Il tetto sarà effettivo dal prossimo 15 febbraio e scatterà solo se il prezzo del gas sul mercato europeo sarà maggiore di 35 euro rispetto alla media di altri mercati internazionali per almeno tre giorni. La proposta originaria di Draghi prevedeva di applicarlo a prescindere dall’andamento del mercato. Il tetto fissato è comunque significativamente più basso di quello proposto a fine novembre dalla Commissione Europea, che a fine novembre aveva suggerito di fissarlo a 275 euro al megawattora.

I paesi europei discutevano da mesi della possibilità di fissare il tetto al prezzo del gas, senza riuscire a mettersi d’accordo: i paesi più contrari erano Germania, Austria e Paesi Bassi, che non volevano mettere a rischio le forniture di gas e che possono permettersi di pagare prezzi altissimi pur di non rimanere senza; dall’altro lato c’erano circa una quindicina di paesi, tra cui soprattutto Italia, Francia e Spagna, che spingevano molto su questa misura per abbassare il costo dell’energia.

La necessità di introdurre un tetto al prezzo del gas era emersa con molta chiarezza nel corso dei mesi passati, quando anche a seguito della guerra in Ucraina il prezzo delle forniture era aumentato moltissimo. Inizialmente si pensava a un tetto al prezzo del solo gas importato dalla Russia, da cui i paesi europei (soprattutto Italia e Germania) sono molto dipendenti, ma poi la misura è stata estesa a tutto il gas importato.