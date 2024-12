La polizia ha perquisito l’ufficio del presidente sudcoreano

Mercoledì in Corea del Sud la polizia ha perquisito l’ufficio del presidente Yoon Suk-yeol, nell’ambito di un’indagine più ampia sul tentativo fallito del leader sudcoreano di imporre la legge marziale nel paese.

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha scritto che le forze dell’ordine stanno cercando di stabilire se con le sue azioni Yoon possa essere ritenuto colpevole di insurrezione (crimine per cui non vale l’immunità presidenziale e che può comportare la pena di morte in caso di condanna): l’indagine era stata aperta dal ministero della Giustizia dopo che martedì della scorsa settimana durante la notte Yoon aveva dichiarato la legge marziale, durata appena sei ore.

Al momento della perquisizione Yoon – che non parla in pubblico da sabato – non era presente. Nel frattempo lunedì gli è stato vietato di lasciare il paese finché è in corso l’indagine nei suoi confronti. Yoon aveva detto di aver dichiarato la legge marziale per sradicare presunte infiltrazioni della Corea del Nord, ma è stato chiaro fin da subito che le ragioni erano pretestuose e che voleva usare la legge marziale per sbarazzarsi dell’opposizione interna.

Sabato mattina Yoon aveva evitato l’impeachment da parte del parlamento, e quindi il rischio di rimozione dall’incarico: la mozione di impeachment non aveva ottenuto la maggioranza richiesta perché quasi tutto il partito di Yoon, il Partito del Potere Popolare, conservatore, aveva boicottato il voto. Le opposizioni hanno fatto sapere che presenteranno una nuova mozione di impeachment.

Il ministro della Difesa Kim Yong-hyun si era assunto le responsabilità della dichiarazione della legge marziale e si era dimesso giovedì. È accusato di tradimento e domenica è stato arrestato per essere interrogato dalla polizia. Mercoledì in un’audizione in parlamento un rappresentante del ministero della Giustizia ha detto che l’ex ministro ha tentato il suicidio in carcere: sta bene e ora è sotto osservazione.

