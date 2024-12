In Corea del Sud si vota l’impeachment del presidente

Sabato mattina al parlamento della Corea del Sud si voterà sull’impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, chiesto dalle opposizioni a causa della sua criticatissima decisione di martedì di imporre nel paese la legge marziale, durata meno di sei ore. L’impeachment è la messa in stato di accusa del presidente, e la conseguente rimozione forzata dal suo incarico: il voto è stato fissato per le 19 locali (le 11 in Italia). Sabato mattina Yoon ha chiesto scusa in un messaggio alla nazione ma ha detto di non volersi dimettere prima del voto.

Nonostante le scuse le possibilità che venga messo sotto impeachment restano molto alte, anche se non si può dirlo con certezza. È sicuro che i partiti di opposizione voteranno a favore dell’impeachment, ma saranno i voti del partito di Yoon – il Partito del Potere Popolare, conservatore – a determinare l’esito del voto. L’opposizione ha infatti la maggioranza dei seggi in parlamento (192 seggi su 300), ma perché la mozione sull’impeachment venga approvata servono i voti di due terzi dei deputati (200). C’è quindi bisogno che almeno 8 dei 108 parlamentari del Partito del Potere Popolare votino con i partiti di opposizione.

Prima del voto Yoon ha parlato alla nazione per la prima volta da mercoledì mattina, ribadendo di non volersi dimettere, come chiesto da molti anche dentro al suo partito. Ha detto di aver dichiarato la legge marziale per «disperazione», e ha chiesto scusa per aver causato «ansia e disagio» tra la popolazione: «Sono profondamente dispiaciuto e offro le mie sincere scuse ai miei concittadini che devono essere stati molto sorpresi», ha detto inchinandosi davanti alle telecamere.

Se l’impeachment venisse approvato, Yoon non verrebbe rimosso immediatamente, ma servirebbe un giudizio della Corte costituzionale, che dovrebbe confermare la decisione con 6 voti su 9 dei suoi membri. La decisione della Corte costituzionale non sarà però così immediata, e anzi ci sono alcuni ostacoli da superare perché la mozione d’impeachment venga votata.

Per discutere e votare la mozione serve un quorum di almeno sette giudici su nove: ma al momento la Corte non è al completo, e ha solo sei giudici, perché il parlamento deve ancora nominare i successori di tre giudici che sono andati in pensione a ottobre. A ottobre tuttavia la Corte aveva fatto sapere che avrebbe potuto operare anche con soli sei giudici, e che un verdetto votato da tutti sarebbe vincolante.

Significa quindi che per approvare l’impeachment tutti e sei i giudici dovrebbero votare a favore. Non è affatto scontato, dato l’orientamento politico dei giudici della Corte: due, nominati dall’ex presidente del Partito Democratico Moon Jae-in, hanno posizioni progressiste, mentre gli altri quattro hanno posizioni conservatrici (e solo uno di questi è stato nominato da Yoon). Per superare questo problema le opposizioni potrebbero cercare di nominare rapidamente i tre giudici vacanti dopo il voto sull’impeachment, ma le loro nomine dovrebbero essere approvate dal presidente ad interim, che sarebbe l’attuale primo ministro di Yoon, Han Duck-soo.

– Leggi anche: Che cosa aveva in testa di fare Yoon Suk-yeol?