Andrew Tate e suo fratello verranno trasferiti agli arresti domiciliari 

Venerdì una corte d’appello di Bucarest, in Romania, ha stabilito che il kickboxer e influencer Andrew Tate (36 anni) e il fratello Tristan (34) verranno trasferiti agli arresti domiciliari, dove resteranno per altri 30 giorni. Tate e il fratello, che si dichiarano innocenti, erano stati arrestati in Romania a dicembre: sono accusati di tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere, e sono in custodia cautelare mentre proseguono le indagini. Insieme ai due fratelli erano state arrestate altre due persone, Georgiana Naghel e Luana Radu: il giudice ha disposto gli arresti domiciliari anche per loro.

Dal momento dell’arresto, la custodia cautelare di Tate e gli altri era stata prolungata due volte: a metà gennaio di 30 giorni e a fine febbraio di altri 30. Ex campione del mondo di kickboxing, Tate negli ultimi anni era diventato molto famoso online per i video in cui insegnava ai giovani come avere successo, estremamente criticati per i frequenti argomenti misogini e contestati in più occasioni per incitamento alla violenza. Lui e il fratello sono accusati di aver reclutato varie donne seducendole e convincendole falsamente di volere una relazione per poi costringerle a produrre contenuti pornografici.