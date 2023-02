Andrew Tate rimarrà in carcere ancora un altro mese

Martedì una corte di Bucarest ha comunicato che la custodia cautelare del kickboxer e influencer Andrew Tate (36 anni) e del fratello Tristan (34) sarà estesa per altri 30 giorni. I fratelli Tate, che si dichiarano innocenti, sono stati arrestati in Romania il 29 dicembre insieme ad altre due persone con l’accusa di tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere.

A metà gennaio, la procura di Bucarest aveva prolungato la detenzione di altri 30 giorni, anticipando che avrebbe potuto essere ulteriormente prolungata in un secondo momento. In base alla legge romena, può essere detenuto per un totale di 180 giorni fintanto che le indagini proseguono. A gennaio una corte d’appello ha respinto la loro richiesta di rilascio perché si teme che i fratelli possano lasciare la Romania e stabilirsi in un paese che non ne consenta l’estradizione.

Ex campione del mondo di kickboxing, Tate negli ultimi anni è diventato molto famoso online per i video in cui insegna ai giovani come avere successo, estremamente criticati per i frequenti argomenti misogini e contestati in più occasioni per incitamento alla violenza. È in custodia per permettere agli inquirenti di portare avanti delle indagini iniziate l’anno scorso, e che sono ancora in corso: secondo quanto fatto trapelare ai giornali, sono accusati di aver reclutato varie donne seducendole e convincendole falsamente di volere una relazione per poi costringerle a produrre contenuti pornografici.