I due giorni intensi dell’influencer misogino Andrew Tate

Andrew Tate è un ex campione del mondo di kickboxing e un influencer diventato famoso online per i video in cui espone argomenti misogini, razzisti, omofobi e di incitamento alla violenza. Ha ottenuto molto successo e visibilità specialmente negli ultimi mesi, raggiungendo 3 milioni di follower su Twitter e miliardi di visualizzazioni su TikTok. Ma da un paio di giorni si parla di lui per altri motivi.

Giovedì sera, insieme al fratello Tristan Tate, è stato fermato dalla polizia in Romania – dove vive da cinque anni – perché indagato per tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere. Il giorno prima, un suo scambio su Twitter con l’attivista per il clima Greta Thunberg era finito sui siti di news di mezzo mondo.

Tate, che ha 35 anni e la doppia cittadinanza americana e britannica, aveva cominciato a far parlare di sé nel 2016 dopo essere stato espulso dall’edizione britannica del Grande Fratello. Nel 2017 il suo account Twitter era stato sospeso per le sue affermazioni misogine e la scorsa estate anche Facebook, Instagram, TikTok e YouYube avevano fatto lo stesso. Molti dei suoi video però avevano continuato a girare online su altri canali e a novembre il suo account su Twitter era stato riabilitato per volontà di Elon Musk, insieme ad altri.

Già ad aprile Tate e il fratello erano stati interrogati a lungo dalla polizia in seguito alla denuncia di una donna che sosteneva di essere state sequestrata in una villa. I due erano poi stati lasciati andare ma le indagini su di loro erano proseguite. I procuratori che stanno seguendo il caso hanno detto a Reuters che la polizia sta perquisendo le proprietà dei fratelli Tate a Bucarest e che i due rimarranno in arresto per 24 ore insieme ad altri due uomini rumeni coinvolti nella stessa indagine. Hanno aggiunto che «i quattro indagati […] sembrano aver creato un gruppo criminale organizzato con lo scopo di reclutare, alloggiare e sfruttare alcune donne costringendole a creare contenuti pornografici destinati a essere visti su siti web specializzati a pagamento».

BREAKING: Andrew Tate and brother Tristan arrested in Romania in human trafficking probe pic.twitter.com/b5eaZrErAb — BNO News (@BNONews) December 29, 2022

Sui social e nelle trasmissioni video e podcast in cui viene invitato, Tate si presenta come una specie di guru e si rivolge soprattutto a giovani uomini a cui da consigli su come fare soldi, come trattare le donne e come ribellarsi alle regole della società (che lui chiama “matrix” in riferimento alla celebre saga). Si fa fotografare con macchine di lusso, armi e sigari, e nei suoi discorsi incita spesso i suoi follower a picchiare le loro donne e privarle di beni e libertà per mantenerne il controllo.

Nonostante le limitazioni ai suoi account, negli ultimi mesi Tate è riuscito a raggiungere un’enorme visibilità online. Secondo un’inchiesta dell’Observer questo sarebbe dovuto a un’operazione organizzata da migliaia di suoi fan per fare in modo che i suoi video più controversi venissero condivisi contemporaneamente su più piattaforme possibili. Il seguito più fanatico di Tate viene da una specie di scuola privata online da lui creata, la Hustler’s University, che costa 39 sterline al mese e che, sempre secondo l’Observer, ad agosto aveva più di 120mila iscritti, sopratutto giovani uomini americani e britannici.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Tate nel 2018, quando viveva nel Regno Unito sarebbe stato accusato di violenza nei confronti di più di una donna, ma non risulta che sia mai stato incriminato. In uno dei suoi video dice però di aver deciso di andare a vivere in Romania perché sarebbe stato più facile evitare accuse di stupro: «non sono uno stupratore, ma mi piace l’idea di poter semplicemente fare quello che voglio. Mi piace essere libero».

Giovedì Tate aveva scritto un tweet rivolto all’attivista per il clima Greta Thunberg, in cui parlava provocatoriamente delle sue macchine e chiedeva un indirizzo mail a cui mandare «una lista completa delle sua collezione di auto e le loro rispettive ingenti emissioni». Thunberg gli avevo suggerito provocatoriamente di mandarla a un indirizzo mail fittizio chiamato “small dick energy”, letteralmente “energia del pene piccolo”, ottenendo più di 3 milioni di like in meno di 24 ore.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Nel rispondere nuovamente a Thunberg, Tate aveva pubblicato un video in cui appariva vicino al cartone di una pizza da asporto, con stampato sopra il nome di una pizzeria romena. Alcuni siti e account social hanno riportato la notizia secondo cui sarebbe stata proprio quella scritta sul cartone a svelare il luogo dove si trovava alla polizia rumena, ma non ci sono in realtà conferme e sembra una teoria senza fondamento.