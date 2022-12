Andrew Tate, l’influencer misogino indagato per tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere, verrà detenuto per 30 giorni

Venerdì un tribunale rumeno ha stabilito che l’influencer misogino Andrew Tate, indagato per tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere, verrà detenuto per 30 giorni mentre nel frattempo proseguono le indagini. Tate è un ex campione del mondo di kickboxing, diventato famoso online per i video in cui espone argomenti misogini, razzisti, omofobi e di incitamento alla violenza. Era stato fermato proprio in Romania giovedì, insieme al fratello Tristan: secondo le autorità rumene i due facevano parte di un «gruppo criminale organizzato». Oltre a loro sono state arrestate altre due persone di nazionalità rumena: anche loro saranno detenute per 30 giorni.

– Leggi anche: I due giorni intensi dell’influencer misogino Andrew Tate