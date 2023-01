Centinaia di persone sono bloccate su una nave da crociera da una settimana

Centinaia di persone sono bloccate da una settimana su una nave da crociera tra la Nuova Zelanda e il sud dell’Australia a causa della presenza di materiale biologico potenzialmente dannoso sul suo scafo. La nave, che si chiama Viking Orion, era salpata lo scorso 26 dicembre dal porto di Wellington, in Nuova Zelanda, e stando a quanto scrivono i giornali locali non le è stato dato il permesso di attraccare nei porti previsti dall’itinerario. Il dipartimento governativo australiano che si occupa di pesca ha infine ordinato la pulizia dello scafo: l’obiettivo è evitare che «organismi marini dannosi» vengano trasportati nelle acque nazionali, con possibili conseguenze.

Gli organismi marini a cui fa riferimento il dipartimento che si occupa di pesca in Australia sono accumuli di microrganismi, piante, alghe o piccoli animali che si incrostano su superfici artificiali con un contatto costante con l’acqua, come appunto gli scafi delle navi. Queste incrostazioni sono conosciute in inglese come “biofouling” e sono piuttosto comuni. Il problema è che possono comportare l’introduzione di specie acquatiche invasive nel territorio di un paese, con potenziali effetti dannosi per la salute dell’ambiente acquatico, per gli animali marini e anche per gli esseri umani.

Domenica il dipartimento australiano di Agricoltura, Pesca e Foreste ha fatto sapere di aver ordinato la pulizia dello scafo quando la Viking Orion si trovava una ventina di chilometri al largo del porto di Adelaide, nello stato dell’Australia Meridionale, definendo la gestione del “biofouling” una «pratica standard per tutte le imbarcazioni internazionali» che arrivano nel paese. A ogni modo, sembra che per preoccupazioni legate alla biosicurezza le fosse stato negato il permesso di attraccare anche in altri porti, tra cui quelli di Christchurch e Dunedin, in Nuova Zelanda, e Hobart, in Tasmania (parte dell’Australia).

Come mostra il sito specializzato Vessel Finder, dopo la partenza da Wellington la Viking Orion non aveva più attraccato in alcun porto. In questi giorni alcuni dei circa 800 passeggeri a bordo hanno scritto sui social network che la nave aveva saltato 4 delle 8 fermate previste dalla crociera, raccontando la crescente frustrazione per la situazione. Adesso si prevede che la nave attracchi a Melbourne entro la sera di lunedì 2 gennaio. A detta di alcuni passeggeri però non è detto che accada.

Venerdì il capitano della nave Marko Snajdar si era scusato con i passeggeri per il fatto che la crociera fosse al di sotto delle loro aspettative. In un comunicato, la compagnia che ha organizzato la crociera ha fatto sapere di voler offrire un rimborso per i disagi subiti durante il viaggio.

