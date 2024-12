Nel 1631 Robert Barker e Martin Lucas, tipografi della Corona d’Inghilterra, pubblicarono una nuova edizione della Bibbia su indicazione del re Carlo I. Elencando i dieci comandamenti, nel libro dell’Esodo, la Bibbia di Barker e Lucas diceva: “Thou shalt commit adultery” (Devi commettere adulterio). Gli stampatori avevano dimenticato un “not”, capovolgendo il significato del comandamento.

Di quell’edizione, soprannominata in seguito Wicked Bible (Bibbia cattiva), si ordinò poi la distruzione di tutte le copie, e i due ricevettero una grossa multa e la revoca della licenza come tipografi. L’arcivescovo di Canterbury dell’epoca dichiarò:

Ho vissuto il tempo in cui la stampa veniva fatta con grande attenzione, soprattutto delle Bibbie, i migliori compositori e i migliori correttori impiegati erano uomini saggi e colti, la carta e le lettere erano fini, e ogni cosa era fatta al meglio. Ora la carta non vale niente, i compositori sono ragazzetti, e i correttori ignoranti.

Come da tradizione raccogliamo qui di seguito una quota di refusi notevoli per allusione, ambiguità e divertimento comparsi sul Post nel 2024, sperando che siate con noi più clementi dell’arcivescovo di Canterbury.

– “o a chiedere un rimorso.”

– “sul giornale conservatore Washington Free Bacon”

– “pianta-carinivora”

– “iniziarono da allora una relazione secreta”

– “costretta a lasciare le proprie cause”

– “Un cane traspostato dalla sua proprietaria”

– “Sono temperature in cui può essere rischioso restare all’estero per più di pochi minuti”

– “per produrre “1984″, uno sport con un forte riferimento al romanzo di George Orwell 1984”

– “Di recente si è perlato molto del Macintosh”

– “detenuto con una condanna di altro tradimento”

– “alle sigarette, che brucando il tabacco”

– “campi e utilizzare il loro sterco come letame”

– “gli alti amano non la libertà, ma la licenza”

– “non è la prima volta che è la prima volta”

– “prodotto interno loro”

– “al confine con l’Azebraijan”

– “ma in molte aree dell’Africa l’accesso alle malattie non è semplice”

– “quando i giorni dei mesi cominciarono ad essere contanti”

– “dove si stabilirono in capi profughi”

– “condannato a 4 anni e 9 mesi di carcere per aver frodato il disco spagnolo”

– “la capitale degli Stati Unti”

– “verso la Struscia di Gaza”

– “È capitato che i gruppi criminali abbaino rapito”

– “i cui cinque figli sono stati rapidi”

– “Palestinesi in fila per la distruzione di cibo”

– “Terminati i testi nello Spazio”

– “soldati russi entrare dentro i saggi”

– “Il governo è corretto e non ha fatto niente per noi”

– “Sei non sei a posto”

– “sull’austrostrada A1, che va da Milano a Napoli”

– “stelle candenti di San Lorenzo”

– “i vigili del fuco”

– “supervisione dei servi segreti”

– “responsabili del sovrappreso”

– “che lotta per l’autonomia di un gruppo etico locale”

– “di fatto per vedere più gelato”

– “pur setacciando database e contattando i cataloghi un gran numero di case discografiche, non ne erano venuti a casa”

– “come una sorta di mini rapa di lancio per tornare in orbita”

– “al nastro isolato impiegato”

– “che attraverso questi vasi sanguini”

– “adottanti per bambini abbonati”

– “Si usano microonde e cambi magnetici”

– “la seconda sanzione più grave con cui si può essere punti dall’arbitro durante una partita di calcio”

– “non sono stati forti molti dettagli”

– “era riuscita a leggere un europarlamentare”

– “Mauro Mazza, commissario straordinario disegnato dal governo su proposta della presidente del Consiglio”

– “grazie a quella maggiorana di italiani”

– “e sulla griglia cuciono i shashlik, gli spiedini”

– “uno scatto di remi nel cronista”

– “si sono opposti altri digerenti del partito”

– “società che investe per sconto dello Stato)”

– “Una partita di cacio gaelico”

– “persone a piedi e in biblicletta”

– “non sono riusciti a creare un governo di colazione stabile”

– “alle persone adulte che vivono con i giocatori”

– “Meloni ha affettivamente investito molto tempo e molte energie nel cosiddetto Piano Mattei”

– “e cappotti color cappello”

– “non imitavano il suolo di un organo”

– “il governo resta disposto in futuro a finanziare il governo con altri fondi”

– “un cratere di 43 mesi di profondità”

– “L’esercito israeliano ha detto di aver intercettato molti missili, ma molti altri sono affettivamente caduti nel territorio di Israele”

– “Hezbollah ha lasciato un centinaio di razzi sul nord di Israele”

– “Sull’autospia la causa della morte è indicata come «incerta»”

– “trattato bilaterale di estrazione”

– “nell’ultima fase della campagna per le lezioni presidenziali”

– “È lo stesso motivo per cui non mi suono arruolato”

– “hanno cominciato a protestare anche gli abitanti degli abitanti del quartiere”

– “e lunedì nella provincia di Tarragona sono caduti cento millilitri di pioggia”

– “e dei sondaggi israeliani ancora in vita”

– “attraverso lo stresso di Bering”

– “essere contraria al fracking (una tecnica di fatturazione idraulica”

– “uno degli stati in biblico”

– “Da tempo la colazione al governo è in disaccordo”

– “le richieste del presidente del Vento Luca Zaia”

– “regole di sparizione del fondo di famiglia”

– “anche continuate le proteste che chiedono le dismissioni del presidente”