È il giorno delle elezioni negli Stati Uniti

Lunedì è stato l’ultimo giorno di campagna elettorale per i due candidati, ed entrambi hanno tenuto numerosi comizi in cui hanno cercato di convincere fino all’ultimo gli elettori indecisi. Kamala Harris si è concentrata sulla Pennsylvania, il più importante degli stati in bilico, e ha fatto eventi ad Allentown, a Pittsburgh e a Philadelphia, dove ha tenuto l’ultimo comizio della sua campagna a cui hanno partecipato anche personaggi molto noti come Oprah Winfrey, Lady Gaga e Katy Perry. Harris ha cercato di mantenere il tono positivo e ottimista degli ultimi giorni, in cui tra le altre cose non ha mai pronunciato il nome di Donald Trump: «È il giorno prima delle elezioni e spero di essermi guadagnata il vostro voto», ha detto.

Trump è saltato da uno stato all’altro: è stato prima a Raleigh, in North Carolina, poi a Reading e Pittsburgh, in Pennsylvania, e ha tenuto l’ultimo comizio a Grand Rapids, in Michigan, dove fece il suo ultimo comizio anche nel 2016 e nel 2020. Come ormai da alcune settimane, la sua retorica è stata estremamente aggressiva e violenta. Tra le altre cose se l’è presa con Nancy Pelosi, l’ex speaker Democratica della Camera: «È una persona malvagia, un persona cattiva», ha detto. «È una malvagia, insana, pazza… quello che è comincia per P, ma non lo voglio dire, anche se vorrei dirlo».