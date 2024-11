Foto di una giornata di voto negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti si sta votando per eleggere il o la presidente. I seggi elettorali in cui le persone vanno a votare sono spesso palestre o posti per noi insoliti, come negozi o stazioni dei vigili del fuoco. Questo perché negli Stati Uniti i seggi vengono montati in diversi luoghi aperti al pubblico, purché rispondano a una serie di criteri: per esempio che ci sia un parcheggio, che siano accessibili ai disabili, che ci siano dei bagni e dei posti in cui installare le macchine per votare o i tavolini. Le agenzie fotografiche sono piene di immagini di questa giornata, di cui ne raccontano un pezzetto: dalla minuscola comunità in New Hampshire che, per tradizione, comincia a votare a partire dalla mezzanotte del giorno delle elezioni, a chi si stiracchia mentre aspetta il suo turno in coda, fino a elettori che si può intuire chi voteranno dalle scarpe che indossano.

Il Post segue le elezioni con un liveblog, qui.



