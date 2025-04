La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che la definizione giuridica di “donna” deve corrispondere al sesso biologico

La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che, ai fini della legge britannica sulle pari opportunità, la definizione giuridica di “donna” deve riguardare solo le persone biologicamente di sesso femminile.

I giudici della Corte hanno quindi deciso che una donna trans in possesso di un Gender Recognition Certificate (Grc), cioè di un documento ufficiale che riconosce legalmente il cambio di genere, non può essere protetta “come donna” ai sensi dell’Equality Act, legge britannica del 2010 sulle pari opportunità e contro le discriminazioni: sul sesso certificato, ha detto la Corte, prevale il sesso biologico assegnato alla nascita. La Corte ha anche precisato che il concetto di sesso è binario, ma ha sottolineato che la legge garantisce comunque alle persone trans protezione contro le discriminazioni.

La sentenza, lunga 88 pagine, è arrivata dopo anni di lotte in tribunale iniziate con il ricorso presentato da un’associazione di femministe chiamata For Women Scotland contro le indicazioni date in passato dal governo scozzese guidato da Nicola Sturgeon, secondo le quali una donna trans in possesso di un Grc doveva essere considerata legalmente donna e godere delle protezioni basate sul sesso. Nello specifico il caso derivava da una legge del 2018 approvata dal parlamento scozzese che stabiliva che dovesse esserci una rappresentanza femminile del 50 per cento nei consigli di amministrazione degli enti pubblici e tale legge includeva le donne trans nella sua definizione di “donne”. Per For Women Scotland l’inclusione nella categoria di “donna” delle donne trans danneggia le persone di sesso femminile.