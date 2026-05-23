Zagabria ha iniziato a sperimentare un servizio di robotaxi

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Zagabria, la capitale della Croazia, ha iniziato a sperimentare un servizio di robotaxi, cioè le auto che trasportano passeggeri e che si muovono senza bisogno di un conducente, usando le strade normali (servizi simili sono già attivi in paesi come la Cina e gli Stati Uniti). L’azienda che se ne occupa si chiama Verne ed è di Mate Rimac, imprenditore locale soprannominato spesso “l’Elon Musk croato”.

Verne offre il servizio in modo ancora limitato: per ora ha 10 veicoli attivi che non possono trasportare chiunque lo voglia, ma solo le circa 400 persone che si erano appositamente registrate. Esiste anche una lista d’attesa alla quale ci si può iscrivere.

Il servizio è ancora sperimentale. Per esempio, nelle auto di Verne per il momento sono ancora presenti comandi manuali, e un operatore dell’azienda siede al posto di guida. Di fatto però non tocca i comandi, ed è lì solo per rispondere a eventuali emergenze.

Verne ha spiegato che è una situazione temporanea, perché la legge croata ha alcuni vuoti normativi che non permettono ancora di fare circolare un’auto senza una persona che possa essere considerata il conducente. Il governo comunque sta lavorando a un progetto di legge a questo proposito, che è in discussione in parlamento e dovrebbe essere approvato quest’anno.

Zagabria è una delle primissime città europee a offrire un servizio di questo tipo (esperimenti comparabili sono stati fatti, per esempio, ad Amburgo e Zurigo), ed è una circostanza notevole anche perché la Croazia non è tra i paesi più ricchi dell’Unione Europea, e raramente è considerata un paese all’avanguardia nell’applicazione di nuove tecnologie.

Il servizio funziona attraverso un’applicazione che permette di prenotare un’automobile, inserendo l’indirizzo di arrivo. Per ora le auto non si possono fermare ovunque, ma solo in circa 500 punti prestabiliti nel centro di Zagabria. Circolano solo in alcuni quartieri e coprono anche il tragitto fino all’aeroporto. Tutte le corse costano 1,99 euro, un prezzo basso e scelto apposta per motivi promozionali.

Per via delle sue limitazioni Verne ha anche attirato diverse critiche: su Reddit, per esempio, è possibile trovare diversi commenti di persone che accusano l’azienda di avere lanciato il servizio solo per farsi pubblicità, anche se è limitato e incompleto.

Come detto, il proprietario e co-fondatore di Verne è Mate Rimac, che ha 38 anni, è nato a Livno, una piccola cittadina di provincia in Bosnia Erzegovina, ed è diventato famoso per la sua azienda Rimac Automobili, con cui costruiva auto elettriche sportive e di lusso. Ama presentarsi come un imprenditore affascinato dal futuro e dal progresso tecnologico: Verne è un chiaro riferimento a Jules Verne, il famoso scrittore francese di fantascienza.

Il video promozionale di uno dei modelli prodotti dalla Rimac Automobili

Negli anni Rimac ha spinto molto sulla propria immagine di imprenditore visionario e che si è fatto da sé, partendo dal garage di casa. Però è anche un personaggio controverso, in particolare per i suoi legami con il governo e con il principale partito di centrodestra, l’Unione Democratica Croata (HDZ), che domina la politica della Croazia da quando è indipendente. I critici di Rimac sostengono che i legami con l’HDZ avrebbero aiutato molto la sua carriera, e i giornali hanno anche spesso scritto dei debiti delle sue aziende, mettendo in discussione la sua fama di imprenditore di successo. Oltre a questo, Rimac ha ottenuto 179,5 milioni di euro dalla Commissione Europea per sviluppare il suo progetto.