Un’esplosione in una miniera di carbone nel nord della Cina ha causato almeno 90 morti

Un’esplosione ha provocato almeno 90 morti in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Secondo i media di stato cinesi un altro centinaio di persone è stato portato in ospedale, ed è in corso una grande operazione di soccorso e di ricerca dei dispersi. L’esplosione è avvenuta quando in Italia erano le 12:29 di venerdì, mentre in servizio c’erano 247 minatori.

Non si sa ancora cosa abbia causato l’esplosione. La miniera è gestita dallo Shanxi Tongzhou Coal Group. È uno dei peggiori incidenti minerari degli ultimi anni in Cina, dove fino agli anni Duemila erano relativamente comuni.