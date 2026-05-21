Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti schiereranno 5mila soldati in Polonia

Giovedì il presidente Donald Trump ha scritto sul suo social network Truth che gli Stati Uniti invieranno 5mila soldati in Polonia, dopo che la settimana precedente il Pentagono aveva annullato il previsto schieramento di circa 4mila militari nel paese. La decisione era stata improvvisa e sorprendente, perché gli Stati Uniti considerano la Polonia un alleato molto fedele e che utilizza un’ampia percentuale del suo prodotto interno lordo per la difesa, proprio come chiede il governo statunitense. Trump ha detto di aver cambiato idea per via dei suoi ottimi rapporti con il presidente polacco Karol Nawrocki, che aveva appoggiato durante la campagna elettorale dell’anno scorso.

Negli ultimi mesi Trump ha minacciato più volte di ritirare soldati americani dai paesi europei (compresa l’Italia), ritenuti ingrati per non aver aiutato maggiormente gli Stati Uniti in Medio Oriente. Il 2 maggio aveva annunciato il ritiro di 5mila soldati dalla Germania, come reazione ad alcuni commenti molto critici del cancelliere tedesco Friedrich Merz nei confronti della guerra avviata dagli Stati Uniti contro l’Iran.

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