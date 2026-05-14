Il Pentagono ha annullato lo schieramento di 4mila soldati in Polonia

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (quello chiamato comunemente Pentagono) ha cancellato lo schieramento previsto di circa 4mila soldati in Polonia. La decisione è stata improvvisa e il motivo non è stato specificato, ma è parte della riduzione della presenza di truppe statunitensi in Europa voluta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che da tempo si lamenta che i paesi europei facciano troppo affidamento per la difesa sui soldati statunitensi dispiegati sul loro territorio. L’annuncio è stato fatto mentre parte delle truppe e dell’attrezzatura era già in viaggio verso la Polonia.

A inizio maggio il Pentagono aveva detto che avrebbe ritirato 5mila soldati dalla Germania, dopo che il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva fatto alcune critiche agli Stati Uniti per aver cominciato la guerra contro l’Iran. Trump inoltre aveva minacciato di ritirare altre truppe da quei paesi europei che si erano rifiutati di supportare militarmente gli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran, come l’Italia e la Spagna.

Il fatto che il Pentagono abbia deciso di non inviare soldati destinati alla Polonia è abbastanza sorprendente, dato che il governo polacco ha mantenuto buoni rapporti con l’amministrazione Trump. Il ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz ha minimizzato gli effetti del mancato dispiegamento, e in un post sul social media X ha detto che questo ritiro non crea problemi alla Polonia poiché faceva parte di un cambiamento già annunciato.