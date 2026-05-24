Cosa sappiamo del bombardamento ucraino su Starobilsk

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Nella notte tra sabato e domenica un massiccio bombardamento russo ha colpito Kiev e le regioni circostanti, uccidendo 4 persone. L’attacco è arrivato dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva accusato l’Ucraina di avere bombardato un dormitorio studentesco a Starobilsk, una città nella regione di Luhansk, nel territorio ucraino occupato dalla Russia. Secondo le autorità russe nell’attacco sono state uccise 21 persone e altre 42 sono state ferite.

La Russia ha detto che nella notte tra giovedì e venerdì mattina droni ucraini hanno colpito Starobilsk e il complesso della facoltà di Pedagogia. Il governatore della regione di Luhansk, Leonid Pasechnik, ha detto che negli attacchi sono anche stati colpiti uffici e abitazioni private. Pasechnik ha anche condiviso foto in cui si vedono alcuni edifici danneggiati, in particolare un grande palazzo bianco di cinque piani parzialmente crollato e un altro edificio più vecchio color mattone, entrambi di destinazione universitaria prima dell’invasione russa, stando a Google Maps.

Un fotogramma di un video pubblicato dal ministro per le Situazioni di emergenza della Russia, che mostra i soccorsi al lavoro vicino ai resti di un palazzo bombardato nella notte tra giovedì e venerdì (AP/ministero per le Situazioni di emergenza della Russia)

Le autorità russe hanno detto che uno degli edifici ospitava attualmente un dormitorio studentesco. Yana Lantratova, la commissaria per i diritti umani della Russia, ha detto che al momento dell’attacco nel dormitorio c’erano 86 persone tra i 14 e i 18 anni. La tv di stato ha anche mostrato immagini di alcuni sopravvissuti, che sono stati ricoverati in ospedale.

È difficile verificare in modo indipendente le informazioni fornite dalla Russia, tra le altre cose perché il governo esercita una censura molto forte sui mezzi di informazione, e restringe l’accesso alle regioni occupate. L’esercito ucraino ha detto di avere fatto bombardamenti nell’area di Starobilsk, ma sostiene di avere colpito obiettivi militari, in particolare il quartier generale di un’unità di droni russa. Non ha specificato se il palazzo in questione è uno di quelli che si vedono nelle foto condivise dalle autorità russe.

Putin ha detto che nelle vicinanze dei palazzi colpiti a Starobilsk «non c’erano strutture militari né dei servizi segreti». Venerdì la Russia ha anche ottenuto che il bombardamento venisse discusso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Durante la discussione Vasilij Nebenzja, il rappresentante della Russia alle Nazioni Unite, ha accusato l’Ucraina di crimini di guerra. L’ONU ha detto di essere «allarmata» dalla notizia del bombardamento del dormitorio, ma ha anche sottolineato di non essere in grado di verificare indipendentemente le accuse della Russia, dal momento che non ha accesso alle regioni ucraine occupate.