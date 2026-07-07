Cosa sappiamo del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

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Venerdì scorso all’interno del Madison Square Garden di New York, uno dei palazzetti più grandi e famosi degli Stati Uniti, si è svolto il matrimonio tra Taylor Swift, la cantante pop più seguita al mondo, e il giocatore di football Travis Kelce. Tutto è stato gestito con la massima riservatezza: per il momento non sono state pubblicate foto ufficiali degli sposi o della festa, e nemmeno foto fatte dagli invitati, che erano più di mille.

Il fatto che la coppia si sia sposata dentro il Madison Square Garden ha permesso infatti di tenere segretissimi la fase dell’organizzazione e l’evento in sé: essendo al chiuso si sono potuti controllare gli accessi, in modo da evitare paparazzi, fan o ospiti indesiderati, anche perché Swift ha notoriamente moltissimi stalker, oltre a fan molto dediti e talvolta invadenti. Nonostante questo, col passare dei giorni sono stati raccontati dai media alcuni dettagli sul matrimonio, sui suoi ospiti, sugli abiti, e persino indizi sul menù.

Secondo alcune fonti anonime, cioè personale che ha lavorato al matrimonio ma non era autorizzato a divulgare informazioni, l’impianto sportivo è stato allestito in modo da ricreare un’ambientazione bucolica. È stato decorato con felci, piante e alberi, e i sedili dell’arena sono stati ricoperti di bianco. Il conduttore del programma del mattino Good Morning America ​​George Stephanopoulos, che ha partecipato al matrimonio, ha raccontato che l’atmosfera ricordava quella di un giardino.

Dell’abbigliamento degli sposi si sa che entrambi hanno indossato abiti disegnati dal direttore creativo di Dior Jonathan Anderson. Come detto non sono state pubblicate foto ma c’è un sospetto: lunedì la sfilata di alta moda della collezione autunno-inverno 2026-2027 di Dior è stata chiusa con un abito da sposa ornato di felci, quindi potenzialmente in linea con l’allestimento del matrimonio. Il portavoce di Swift ha inoltre fatto sapere che la cantante indossava scarpe su misura di Christian Louboutin e gioielli Cartier.

Entrambi gli sposi hanno scelto come testimoni di nozze il proprio fratello: Jason Kelce, ex giocatore di football, e il produttore discografico Austin Swift. La cerimonia è stata officiata dall’attore e comico Adam Sandler, amico di Kelce e che nel 2025 lo aveva fatto comparire con un cameo nel sequel di Un tipo imprevedibile.

Il codice di abbigliamento richiesto agli ospiti è stato il “black tie”, cioè abiti lunghi da sera per le donne e smoking per gli uomini. Non è stata resa pubblica una lista ufficiale degli invitati, che è stata quindi ricostruita in base a chi ha postato le foto degli outfit sui propri social e chi è stato paparazzato per le strade di New York, mentre si dirigeva alla cerimonia. Tra le celebrità più famose c’erano gli attori Bradley Cooper con la compagna Gigi Hadid, Hugh Grant, Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Ethan Hawke, e cantanti come Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Gracie Abrams e Benson Boone.

Secondo il New York Times hanno partecipato circa mille persone, che hanno avuto accesso alla struttura da un ingresso riservato protetto da un tendone nero. Non essendoci una lista ufficiale degli invitati, ci sono state anche parecchie ipotesi su chi fosse stato invitato e chi no: per esempio si era diffusa la voce secondo cui sarebbe stata presente anche Karlie Kloss, modella statunitense ed ex migliore amica di Swift, con cui avrebbe perso i contatti negli ultimi anni. Sono circolate foto di Kloss che esce di casa con un elegante vestito dorato, ma anche in questo caso non è stato possibile confermare la sua presenza.

Hanno partecipato anche diversi giocatori della National Football League, la NFL, il campionato in cui gioca Kelce, tra cui il compagno di squadra dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes.

Insieme alla foto del suo outfit, la cantante country Maren Morris ha pubblicato sui social una delle poche immagini che hanno permesso di vedere ciò che era stato preparato all’interno del Madison Square Garden: un fazzoletto di stoffa che la coppia ha fatto ricamare e donato agli ospiti come ricordo della giornata. I ricami indicano la data del matrimonio, una specie di stemma con una doppia T che richiama contemporaneamente la grafica del penultimo album di Swift (The Tortured Poets Department) e le iniziali degli sposi. Sotto c’è scritto «E così sarà per sempre…»: il verso di una delle canzoni più famose di Swift e la preferita di Kelce, “Blank Space”.

Tra gli invitati più famosi c’era anche Paul McCartney che, secondo la rivista PEOPLE, al ricevimento avrebbe cantato “I Want to Hold Your Hand”, una delle canzoni più famose dei Beatles. I Beatles cantarono questa canzone per l’ultima volta a settembre del 1964 al Paramount Theatre di New York, e da allora McCartney non l’aveva mai più eseguita in pubblico. Anche la cantautrice Stevie Nicks, storica voce dei Fleetwood Mac, si è esibita durante il matrimonio.

Il menù del ricevimento non è stato ancora reso pubblico ma si sa che Sartiano’s, un ristorante italiano del quartiere SoHo, ha curato il catering per la cena della vigilia del matrimonio con una cerchia ristretta di ospiti, la cosiddetta rehearsal dinner.

Il sito di gossip Page Six ha pubblicato poi il video di una Chevrolet Chevelle SS bordeaux, una decappottabile del 1970, con la targa personalizzata “JST&T MRD” (cioè, in breve, “T&T oggi sposi”) parcheggiata fuori dal Madison Square Garden il giorno dopo il matrimonio. Kelce possiede una Chevrolet Chevelle SS dello stesso modello, e i due erano stati visti sulla macchina nel 2023, all’inizio della loro frequentazione.