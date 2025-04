In Francia sono state attaccate varie carceri, con auto incendiate e spari su un portone

Varie prigioni francesi sono state attaccate nella notte fra lunedì e martedì. A Tolosa, nel sud-ovest del paese, sono stati sparati 15 colpi con un’arma semiautomatica verso il portone d’ingresso del carcere, in altre strutture sono state incendiate automobili nei parcheggi. Non è chiaro chi siano i responsabili: su alcune auto nei parcheggi è stata scritta con bombolette di vernice la sigla DDPF, acronimo di Droit des prisonniers français (Diritti dei carcerati francesi), che alcuni media riconducono a movimenti anarchici e di estrema sinistra.

Il ministro della Giustizia Gérald Darmanin ha parlato di un «attacco coordinato» e l’ha collegato alle riforme del sistema penitenziario annunciate dal governo, che prevedono fra le altre cose di isolare le persone accusate o condannate per traffico di droga in una struttura apposita di alta sicurezza. Oggi Darmanin andrà al carcere di Tolosa per parlare con gli agenti.

Gli incendi delle auto sono avvenuti nelle carceri di Aix-en-Provence, Marsiglia, Valence, Nîmes, Villepinte e Nanterre. Il ministero della Giustizia ha detto a Le Monde che nei giorni scorsi c’erano stati episodi simili alla Scuola nazionale di amministrazione penitenziaria di Agen e nel carcere di Réau.