Le Canarie non sono contentissime di accogliere la nave su cui è in corso un’infezione di hantavirus

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La nave da crociera MV Hondius, sulla quale è in corso un’infezione da hantavirus, arriverà alle Canarie tra le quattro e le sei di domenica mattina. Il governo spagnolo ha accettato di accogliere i passeggeri su indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il governo locale l’ha criticato molto: il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, ha detto che il governo ha ignorato le autorità locali e l’ha accusato di «centralismo» e di «colonialismo».

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha detto che assistere i passeggeri è un dovere nei confronti dei cittadini spagnoli a bordo della nave, ma anche «dell’Europa e del diritto internazionale». Sánchez è un politico di sinistra e progressista: negli ultimi tempi ha insistito molto proprio sulla necessità di difendere il diritto internazionale e la solidarietà tra paesi.

Le Isole Canarie fanno parte della Spagna nonostante si trovino al largo della costa nord-occidentale dell’Africa, anche se sono dotate di ampie autonomie. La nave si trovava a Capo Verde e ha ottenuto il permesso di attraccare alle Canarie perché, secondo le direttive dell’OMS, era il luogo più vicino che disponesse di strutture adeguate per gestire l’emergenza.

A bordo della Hondius ci sono circa 150 persone. Nei giorni scorsi tre persone che erano a bordo della nave sono morte dopo aver contratto il virus, e si sospetta che diverse altre possano essere state contagiate.

Il virus in questione è un tipo di hantavirus particolarmente violento, il virus Andes. Viene trasmesso dai roditori agli esseri umani attraverso il contatto con le loro feci, la saliva e l’urina. Può causare sintomi molto gravi, e circa il 40 per cento delle persone che vengono infettate muore. Al momento i rischi legati alla diffusione di questa malattia sono ritenuti bassi dall’OMS.

Clavijo ha criticato fin da subito la scelta del governo, temendo che possa rappresentare un pericolo per gli abitanti, insistendo molto sui rischi di possibili contagi, e chiedendo che i passeggeri venissero invece portati a Capo Verde prima di essere riportati nei loro paesi d’origine. Si è anche lamentato molto di non essere stato coinvolto fin da subito nelle decisioni.

La Spagna ha accettato il 5 maggio di fare attraccare la nave a Tenerife. Clavijo ha spiegato di avere sentito della decisione dai giornali: è riuscito a incontrare alcuni ministri del governo spagnolo solo il 7, lo stesso giorno in cui ha parlato per la prima volta con Sánchez.

Le procedure per l’arrivo della Hondius sono state pensate per ridurre al minimo il contatto tra i passeggeri e gli abitanti delle Canarie. La nave resterà ormeggiata al largo. I passeggeri potranno lasciarla solo in piccoli gruppi, suddivisi per nazionalità, e solo quando si saprà che gli aerei per rimpatriarli sono pronti. Sbarcheranno utilizzando il porto di Granadilla, isolato dai centri abitati, e da lì verranno subito portati all’aeroporto.

Diversi abitanti hanno detto di essere comunque molto preoccupati. Il direttore dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sabato ha scritto una lettera per rassicurarli, sostenendo che i rischi per la salute pubblica sono bassi.

La contrapposizione tra Clavijo e Sánchez ha ragioni politiche più ampie. Clavijo è un politico di centrodestra e il suo partito, la Coalizione Canaria, è un partito autonomista. In passato Coalizione Canaria si è già scontrata con il governo spagnolo sull’immigrazione: a partire dal 2020 il numero di persone migranti che arrivano alle Canarie per entrare nell’Unione Europea è aumentato molto, e Coalizione Canaria ha spesso accusato il governo di ignorare il problema.

La scelta di far sbarcare i passeggeri della Hondius a Tenerife non è stata criticata soltanto dal governo delle Canarie. Anche i partiti dell’opposizione lo hanno fatto, per ragioni un po’ diverse. In Spagna infatti si vota il 17 maggio per eleggere il parlamento della comunità autonoma dell’Andalusia, e il Partito Popolare, di centrodestra, e il partito di estrema destra Vox stanno sfruttando la questione per la campagna elettorale, sostenendo che Sánchez non protegga gli interessi delle comunità locali.