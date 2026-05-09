Le foto della parata a Mosca per il “Giorno della Vittoria”, sottotono

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Sabato mattina nella piazza Rossa di Mosca si è tenuta la parata per il “Giorno della Vittoria”, la commemorazione per la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale, che è probabilmente la festività più importante dell’anno per il regime di Vladimir Putin. Il “Giorno della Vittoria” è di solito celebrato con un’imponente parata militare nella piazza Rossa di Mosca. Quest’anno però la sfilata è stata sottotono, a causa dei timori per la sicurezza provocati dalla guerra in Ucraina.

Alla parata non hanno sfilato carri armati, missili balistici o altri mezzi pesanti, impegnati nella guerra. Anche i soldati russi erano meno, e hanno partecipato invece molti soldati della Corea del Nord, che sta aiutando la Russia nella guerra. Putin ha tenuto un breve discorso in cui ha paragonato la lotta contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale alla «operazione militare speciale» – così è definita dalla propaganda russa – contro l’Ucraina, e in cui ha attaccato la NATO.

Per scongiurare possibili attacchi ucraini su Mosca, la Russia aveva chiesto alcuni giorni di cessate il fuoco, che sono stati concordati venerdì sera anche grazie all’intervento del presidente statunitense Donald Trump: la tregua è cominciata il 9 e dovrebbe durare fino all’11 maggio. Per ora sta reggendo.

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