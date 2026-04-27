La Corea del Nord ha inaugurato un memoriale per i suoi soldati morti nella guerra in Ucraina
La Corea del Nord ha inaugurato un memoriale dedicato ai suoi soldati morti mentre combattevano insieme all’esercito russo nella guerra in Ucraina. Il memoriale si trova a Pyongyang, la capitale del paese. La Corea del Nord è un alleato della Russia, cui ha fornito truppe e armi per la guerra in Ucraina a seguito di un accordo fra il dittatore nordcoreano Kim Jong Un e il presidente russo Vladimir Putin.
Il numero dei militari nordcoreani inviati a combattere con l’esercito russo non è noto, ma i servizi segreti della Corea del Sud stimano che lo scorso anno siano stati circa 15mila, e che circa 2mila siano stati uccisi. I soldati nordcoreani furono impiegati nella regione russa di Kursk per aiutare l’esercito russo a respingere quello ucraino, che nel 2024 aveva occupato una piccola zona al di là del confine. I russi e i nordcoreani riuscirono poi gradualmente a scacciare gli ucraini. L’inaugurazione del memoriale è avvenuta nel primo anniversario della fine di quell’operazione militare.
Alla cerimonia erano presenti Kim Jong Un, il ministro della Difesa russo Andrei Belousov e il presidente della Duma (il parlamento russo) Vyacheslav Volodin: quest’ultimo ha letto un messaggio di Putin secondo cui il memoriale sarà senza dubbio un chiaro simbolo dell’amicizia e della solidarietà tra i due paesi.