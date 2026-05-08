Trump ha detto di aver mediato un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, dal 9 all’11 maggio

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver mediato un accordo di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, che è stato accettato dai rispettivi governi. Il cessate il fuoco durerà dal 9 all’11 maggio. Trump ha detto che l’accordo prevede anche uno scambio di 1.000 prigionieri per ognuno dei paesi.

Nei giorni scorsi Russia e Ucraina avevano dichiarato due cessate il fuoco unilaterali, la Russia per l’8 e il 9 maggio, e l’Ucraina dal 6 al 9 maggio: in entrambi i casi erano state segnalate diverse violazioni. Il 9 maggio è il Giorno della Vittoria, la festa con cui si ricorda la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale.

Trump ha detto sul suo social network Truth di aver fatto personalmente la richiesta di un cessate il fuoco condiviso di tre giorni, e che sia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che quello russo Vladimir Putin l’hanno accettata. Al momento non ci sono commenti da parte dei governi dei due paesi.