Putin ha ordinato un cessate il fuoco di due giorni in Ucraina, in occasione del “Giorno della vittoria”

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco di due giorni in Ucraina, per venerdì 8 e sabato 9 maggio. Lo ha comunicato l’agenzia di stampa russa Tass citando il ministero della Difesa russo e specificando che è stato indetto in occasione delle celebrazioni per il “Giorno della vittoria”, la ricorrenza in cui in Russia si ricorda la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale, nel 1945. Non è detto che il cessate il fuoco verrà rispettato: da quando è iniziata l’invasione ucraina infatti è già capitato che Putin ne dichiarasse uno, in occasione di certe ricorrenze, e che poi l’esercito russo non lo rispettasse.

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