Le elezioni locali stanno andando malissimo per i Laburisti britannici

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Lo scrutinio alle elezioni locali in Inghilterra di giovedì è arrivato a circa un terzo, e i Laburisti del primo ministro Keir Starmer stanno andando malissimo. Si è votato anche in Scozia e in Galles, ma lo scrutinio è appena partito e i risultati arriveranno nel tardo pomeriggio: anche lì ci si aspetta che siano disastrosi. Il governo nazionale di Starmer è molto impopolare, e a meno di sorprese i risultati renderanno ancora più precaria la sua leadership.

Al momento i Laburisti hanno dimezzato i consiglieri che avevano negli enti locali, perdendone oltre 200, anche nelle aree dell’Inghilterra considerate storicamente loro feudi, come Tameside e Hartlepool. Molti dei seggi persi dai Laburisti stanno andando al partito di destra populista Reform UK, di Nigel Farage, che sta ripetendo il risultato eccezionale delle amministrative dell’anno scorso: per ora ha ottenuto 311 nuovi consiglieri sui 1.083 eletti.

Anche se lo scrutinio è ancora in corso, Starmer si è già assunto la responsabilità del pessimo risultato, chiarendo però di non volersi dimettere: «Non me ne andrò lasciando il paese nel caos». Da mesi la sua leadership è in discussione e un pezzo del partito parla apertamente di sostituirlo come primo ministro: queste manovre sono accelerate dopo lo scandalo peggiore del mandato di Starmer.

Riguarda il coinvolgimento negli Epstein files di Peter Mandelson, uno dei più influenti politici Laburisti durante il loro precedente periodo al governo (1997-2010), che Starmer aveva nominato ambasciatore negli Stati Uniti, contro il parere dei servizi di sicurezza. La difesa di Starmer è stata sostenere di essere stato tenuto all’oscuro dei legami di Mandelson con Epstein, sia dallo stesso Mandelson sia da pezzi dell’amministrazione britannica.

È probabile che, quando saranno più chiare le proporzioni della sconfitta dei Laburisti, le ali del partito che fino a questo momento lo avevano fatto solo in privato possano chiedere pubblicamente a Starmer di farsi da parte. Fanno riferimento ad Angela Rayner, ex vice prima ministra, e al ministro della Salute Wes Streeting: entrambi, secondo i giornali britannici, si sono già mossi per raccogliere tra i parlamentari le firme necessarie a sfiduciare Starmer.

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