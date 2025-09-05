La vice prima ministra britannica Angela Rayner si è dimessa per irregolarità nel pagamento di una tassa sulla casa

La vice prima ministra britannica Angela Rayner si è dimessa per irregolarità nel pagamento di una tassa sull’acquisto di una casa, una questione che nelle ultime settimane è stata al centro di grosse polemiche nel Regno Unito. Rayner era una dei membri più importanti del governo laburista di Keir Starmer: le sue dimissioni e lo scandalo che le ha causate sono un brutto colpo per l’esecutivo, in carica da poco più di un anno e già considerato deludente. Rischiano inoltre di favorire ulteriormente Reform UK, il partito populista e sovranista di Nigel Farage, che da mesi è primo nei sondaggi.

Rayner si è dimessa anche da segretaria per la Casa, le Comunità e i Governi locali, e da vice leader del Partito Laburista.

(In aggiornamento)