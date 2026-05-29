Un drone russo diretto in Ucraina è finito in Romania, dove ha colpito un condominio

Il ministro della Difesa della Romania, Radu-Dinel Miruta, ha detto che nella notte tra giovedì e venerdì un drone russo diretto in Ucraina è finito nello spazio aereo romeno e ha colpito il tetto di un condominio, provocando un incendio e ferendo in maniera lieve due persone. L’incidente è avvenuto in una zona residenziale di Galati, al confine con l’Ucraina e la Moldavia. Miruta ha detto che il drone ha attraversato la zona di confine, dove la Russia ha ripetutamente attaccato alcune infrastrutture, tra cui il porto ucraino di Reni, sul Danubio, vicino a Galati.

Era già successo che fossero ritrovati resti di droni russi lungo il confine con la Romania, ma è la prima volta che ci sono feriti. Circa un mese fa un drone aveva colpito l’area attorno a un edificio residenziale proprio a Galati, ma non fu ferito nessuno.