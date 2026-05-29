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Un drone russo diretto in Ucraina è finito in Romania, dove ha colpito un condominio

Un soldato russo mentre lancia un drone in territorio ucraino, il 27 maggio 2026 (Ufficio stampa del ministero della Difesa russo via AP)
Un soldato russo mentre lancia un drone in territorio ucraino, il 27 maggio 2026 (Ufficio stampa del ministero della Difesa russo via AP)

Il ministro della Difesa della Romania, Radu-Dinel Miruta, ha detto che nella notte tra giovedì e venerdì un drone russo diretto in Ucraina è finito nello spazio aereo romeno e ha colpito il tetto di un condominio, provocando un incendio e ferendo in maniera lieve due persone. L’incidente è avvenuto in una zona residenziale di Galati, al confine con l’Ucraina e la Moldavia. Miruta ha detto che il drone ha attraversato la zona di confine, dove la Russia ha ripetutamente attaccato alcune infrastrutture, tra cui il porto ucraino di Reni, sul Danubio, vicino a Galati.

Era già successo che fossero ritrovati resti di droni russi lungo il confine con la Romania, ma è la prima volta che ci sono feriti. Circa un mese fa un drone aveva colpito l’area attorno a un edificio residenziale proprio a Galati, ma non fu ferito nessuno.

Tag: drone-guerra in ucraina-romania-russia-ucraina

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