Nel nuovo governo britannico ci saranno undici donne e la prima ministra dell’Economia della storia del paese

Dopo la larghissima vittoria nelle elezioni di giovedì il nuovo primo ministro Keir Starmer ha nominato venerdì nel suo nuovo governo ventidue dei neoeletti parlamentari laburisti. Nella nuova squadra di governo ci saranno undici donne: Angela Rayner, che era vice di Starmer all’interno del partito dal 2020, sarà la vice prima ministra, mentre Rachel Reeves sarà la prima ministra dell’Economia della storia britannica. Reeves ha lavorato in passato per la banca d’Inghilterra e assumerà il titolo di Cancelliera dello Scacchiere, che risale al 16° secolo, in passato sempre toccato a uomini.

Yvette Cooper sarà segretaria all’Interno (corrispondente del nostro ministro dell’Interno), mentre David Lammy sarà segretario agli Esteri: Lammy fu il primo nero britannico ad entrare alla scuola di legge di Harvard. Shabana Mahmood, prima donna musulmana a essere eletta in parlamento (nel 2010), sarà segretaria alla Giustizia, mentre Wes Streeting dovrà occuparsi della complessa situazione della Sanità pubblica britannica. Ed Miliband, che è stato leader dei Laburisti fra il 2010 e il 2015, sarà il segretario all’Energia.