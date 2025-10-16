Gli indipendentisti scozzesi vogliono riprovarci con il referendum

Durante la convention di questa settimana il Partito Nazionale Scozzese (SNP) ha deciso di ripuntare tutto sulla sua battaglia storica: ottenere l’indipendenza della Scozia dal Regno Unito, attraverso l’organizzazione di un secondo referendum (il primo fallì nel 2014). È un approccio diverso da quello dei sostenitori dell’ex leader Nicola Sturgeon, che proponevano di considerare i risultati delle prossime elezioni scozzesi come un “referendum di fatto” sull’indipendenza (ossia, semplificando: più persone voteranno per l’SNP, più è alto il consenso).

Il congresso era importante perché era l’ultimo prima delle prossime elezioni scozzesi, a maggio del 2026. Serviva insomma a stabilire il programma con cui le affronterà il partito, che governa in Scozia dal 2007 ma nel tempo ha perso parecchi consensi. È significativo che l’SNP sia tornato a insistere sull’indipendenza, e soprattutto su un referendum, solo un anno dopo aver messo il tema in secondo piano per concentrarsi su proposte economiche e sociali.

Peraltro il leader del partito e primo ministro scozzese John Swinney non è stato chiarissimo su come intende superare gli ostacoli legali a un nuovo referendum. Per convocarlo infatti servirebbe l’autorizzazione del parlamento britannico, dove i Laburisti hanno una netta maggioranza. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha sempre escluso di consentire un nuovo referendum durante il suo mandato. La tattica di Sturgeon e dei suoi sostenitori, ancora numerosi nel partito, mirava proprio a scavalcare il permesso del governo centrale.

Uno dei momenti più delicati della convention è stato il voto su una mozione, presentata da più di quaranta sezioni dell’SNP, che impegnava Swinney a recuperare la tattica del “referendum di fatto”. Swinney è riuscito a farla bocciare e a far approvare invece la sua. Ha detto ai delegati di avere una specie di piano segreto, ma non ne ha condiviso i dettagli.

Il piano si basa comunque sul risultato delle prossime elezioni. Solo che Swinney non vuole utilizzarlo al posto di un referendum, ma come presupposto per convocarne uno. La condizione sarebbe che l’SNP ottenga la maggioranza dei 129 seggi nel parlamento scozzese. Da quando esiste è successo solo una volta, nel 2011, ed è quello il precedente storico a cui vuole appoggiarsi Swinney. All’epoca il governo di David Cameron, dei Conservatori, consentì la consultazione (che si svolse nel 2014).

La tattica di Swinney è più furba di quella del “referendum di fatto”. Quella si fondava sull’ipotesi che i partiti favorevoli all’indipendenza – oltre all’SNP, i Verdi e Alba, un piccolo partito nazionalista – ottenessero la maggioranza nel voto popolare. Ma questa è un’eventualità assai remota oggi, secondo i sondaggi. Misurare il consenso sul numero di seggi, invece che sulle percentuali del voto, può favorire i nazionalisti.

C’entra il sistema elettorale misto della Scozia: 73 seggi sono assegnati con un sistema uninominale secco, ossia al partito che arriva primo nel rispettivo collegio. Gli altri 56 vengono ripartiti in modo proporzionale su base regionale (ci sono otto regioni e in ognuna vengono eletti sette parlamentari). Nelle ultime intenzioni di voto l’SNP si ferma a 57 seggi, otto in meno della maggioranza, ma potrebbe essere favorito da un partito contrario a tutto ciò in cui crede: Reform UK, quello populista di destra di Nigel Farage.

A differenza dei precedenti partiti di Farage, che erano radicati soprattutto in Inghilterra, Reform infatti sta raccogliendo parecchi consensi in Scozia. Questo potrebbe dividere l’elettorato unionista, cioè contrario all’indipendenza, e finire per avvantaggiare l’SNP nei collegi uninominali. Sono unionisti i principali partiti britannici, inclusi i Laburisti, che avevano sottratto cospicui consensi all’SNP alle elezioni politiche del 2024 (i Libdem invece hanno una posizione intermedia, federalista).

Farage inoltre è uno spauracchio retorico per l’SNP, che è un partito progressista di ispirazione socialdemocratica. Swinney, in sostanza, ha detto guardate chi potrebbe diventare primo ministro (riferendosi a Farage) per convincere l’elettorato che alla Scozia converrebbe separarsi da un Regno Unito governato dall’estrema destra (Reform da mesi è prima nei sondaggi ma le prossime elezioni generali sono lontane, previste per il 2029).

Questa retorica punta anche sulle serie difficoltà politiche dei Laburisti e di Starmer, che è diventato velocemente impopolare, per presentarsi come partito più titolato a battere Reform nei collegi uninominali.

Non è detto che questa specie di ritorno alle origini dell’SNP sia allettante come un tempo per gli elettori e le elettrici scozzesi. Un recente sondaggio della Scottish Social Attitudes (una sorta di Istat scozzese) ha riscontrato che “solo” il 47 per cento degli intervistati pensano che il parlamento nazionale faccia i loro interessi. Può sembrare tanto, ma lo stesso dato era del 61 per cento nel 2019. Nei sondaggi il sostegno all’indipendenza resta comunque alto, ma da tempo questa visione si è sganciata dall’automatismo di ritenere l’SNP il partito più adatto a realizzarla.

Infine, Swinney l’ha fatta facile sul lato legale ma diversi giuristi hanno espresso dubbi sulla fattibilità del suo piano (anche se non conoscono la parte «segreta», ovviamente). In ogni caso prima verrà il lato, per così dire, elettorale. Secondo l’ex leader Sturgeon, che era alla convention anche se non si ricandiderà in parlamento, ottenere la maggioranza sarà «eccezionalmente difficile».

– Leggi anche: I Conservatori britannici stanno rinnegando Boris Johnson