La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera in cui è in corso un’infezione da hantavirus

Martedì sera il ministero della Salute spagnolo ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per far attraccare in una delle isole Canarie, nell’oceano Atlantico, davanti alle coste del Marocco, la nave da crociera in cui è in corso un’infezione da hantavirus. Il porto non è ancora stato deciso. La nave, che stava viaggiando fra Argentina e Capo Verde e che ha a bordo 147 persone, dovrebbe arrivare nell’arcipelago fra tre o quattro giorni. A quel punto i passeggeri e l’equipaggio verranno esaminati, assistiti e trasferiti nei rispettivi paesi, secondo un protocollo dell’OMS e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che hanno assicurato che eviteranno ogni contatto con la popolazione locale.

L’OMS ha spiegato che le Canarie erano il luogo più vicino con le strutture necessarie per mettere in atto questo protocollo e ha precisato che sulla nave ci sono anche 14 passeggeri spagnoli. Prima che le Canarie fossero confermate come destinazione, le autorità locali avevano manifestato riluttanza nell’accogliere i passeggeri, sostenendo che la nave sarebbe dovuta andare nei Paesi Bassi, dove è registrata.

L’infezione è stata accertata in due casi di persone che sono morte, mentre è sospetta, ma non confermata, nel caso di un’altra persona che è morta e in quattro persone malate (una in condizioni critiche e tre in condizioni lievi). Gli hantavirus solitamente si trasmettono attraverso il contatto con feci di roditori, mentre è ancora dibattuta la possibilità che le persone malate a causa del virus possano contagiarne altre.

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