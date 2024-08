Robert Kennedy Jr. ha interrotto la campagna elettorale da candidato indipendente e ha dato il proprio sostegno a Donald Trump

Robert Kennedy Jr. – figlio di Bobby Kennedy, ucciso nel 1968 mentre era candidato alla presidenza degli Stati Uniti, e nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy, assassinato a Dallas nel 1963 – ha annunciato durante una conferenza stampa che interromperà la propria campagna elettorale da candidato indipendente alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024.

Ha detto anche, come ci si aspettava, che da questo momento in poi sosterrà la candidatura dell’ex presidente Donald Trump. Ha aggiunto che si ritirerà come candidato dagli stati i cui risultati elettorali sono più incerti, per non avantaggiare la candidata Democratica Kamala Harris, ma rimarrà candidato negli stati a maggioranza Democratica.

Erede di una delle famiglie Democratiche politicamente più influenti degli Stati Uniti, Kennedy Jr. si era candidato per le primarie del partito Democratico, contro Joe Biden, ad aprile del 2023, ma si era ritirato pochi mesi dopo, a ottobre, per continuare la propria campagna come candidato indipendente. Da tempo era infatti molto critico nei confronti del partito Democratico e dell’amministrazione di Biden, e su vari temi ha posizioni spesso convergenti con l’ala più radicale del partito Repubblicano. Kennedy Jr. è infatti è uno dei principali esponenti del movimento antivaccinista statunitense e sostiene da almeno vent’anni varie teorie complottiste e antiscientifiche.

Nel suo discorso alla stampa ha detto che la sua decisione di sostenere la candidatura di Trump è stata «un difficile sacrificio per mia moglie e i miei figli». Alcuni dei suoi fratelli e sorelle, che avevano già commentato negativamente le sue scelte politiche dell’ultimo anno, hanno pubblicato sui social una dichiarazione in cui definiscono la sua scelta «un tradimento dei valori che nostro fratello e la nostra famiglia hanno più a cuore» e ribadiscono di sostenere Harris.