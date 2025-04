Un uomo ha fatto chiudere per ore il parlamento canadese

Sabato la polizia canadese ha arrestato un uomo che si era barricato per ore all’interno di un edificio del parlamento, nella capitale Ottawa. L’uomo era entrato senza autorizzazione nel pomeriggio e le operazioni di polizia, che hanno comportato la chiusura al pubblico dell’intera zona del parlamento, sono terminate intorno alle 22:45 locali (le 4:45 italiane).

Ancora non si sa perché l’uomo l’abbia fatto né se fosse armato: finora la polizia ha solo detto che le circostanze erano «sospette», e ci si aspetta dica di più domenica durante una conferenza stampa.

Sabato pomeriggio la polizia ha dato l’allarme intorno alle 14:45 (le 20:45 italiane), ordinando a tutte le persone dell’ala orientale del parlamento di rifugiarsi nella stanza più vicina e di chiudersi dentro. Il palazzo è stato evacuato e la polizia ha circondato la zona del parlamento, chiudendola al traffico.

Dopo circa tre ore, la zona chiusa al pubblico è stata allargata ad altre vie limitrofe. Nel frattempo sono arrivate unità speciali della polizia, incluse squadre cinofile e artificieri con due robot di quelli utilizzati per disinnescare le bombe. Tutto questo ha creato una certa apprensione.

Infine, diverse ore dopo, l’uomo è stato arrestato «senza incidenti». Ancora non si sa se è stato incriminato, o per cosa. Nell’ala orientale del parlamento ci sono gli uffici dei senatori e del loro staff, ma in questo periodo è per lo più vuota dopo che sono state convocate elezioni anticipate per il 28 aprile.

– Leggi anche: In Canada ci saranno elezioni anticipate