Alle elezioni presidenziali statunitensi chi prende anche solo un voto in più in ciascuno stato vince tutti i suoi grandi elettori, cioè i delegati che compongono il collegio elettorale e che votano formalmente il presidente. Ognuno dei 50 stati, a cui va aggiunto Washington DC, assegna un proprio numero di grandi elettori, legato alla popolazione: si va dai 3 di stati come Alaska e Delaware ai 54 della California. Vincerà le elezioni chi tra la Democratica Kamala Harris (in blu) e il Repubblicano Donald Trump (in rosso) arriverà almeno a 270, cioè supererà la metà dei 538 grandi elettori che compongono il collegio elettorale.