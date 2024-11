Dalle 18:30: facciamo il punto

La diretta elettorale del Post sta per finire, sembra ormai molto probabile una nuova vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi e sappiamo già che ci sono ancora molte cose da capire meglio e da spiegare: su quello che è successo e su quello che succederà. Per questo, mercoledì sera proveremo a fare il punto con una nuova diretta video insieme a Francesco Costa e Laura Loguercio, mettendo in fila cosa è successo durante la notte, cosa possiamo aspettarci e quali saranno le prossime tappe.

La diretta di mercoledì comincerà alle 18:30 e sarà per le abbonate e gli abbonati del Post, che già da ora se vogliono possono lasciare delle domande nei commenti di questo articolo: le leggeremo e proveremo a rispondere questa sera. Il video rimarrà disponibile anche dopo la fine della diretta, per guardarlo quando preferite.

