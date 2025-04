Almeno 20 persone sono state uccise in un bombardamento russo a Sumy, in Ucraina

Domenica mattina un bombardamento russo a Sumy, nel nord est dell’Ucraina, ha ucciso almeno 20 persone: nel punto colpito ci sono numerosi corpi a terra, automobili in fiamme e veicoli ed edifici danneggiati. Al momento non ci sono altre informazioni e la stima sul numero delle persone uccise potrebbe aumentare: il bombardamento è stato compiuto nel centro della città durante la mattina della domenica delle palme, tradizione cristiana molto sentita in Ucraina, in cui tante persone credenti escono di casa per andare a messa.