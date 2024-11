Le alluvioni in Catalogna hanno causato la sospensione dei treni regionali e la cancellazione di decine di voli a Barcellona

Lunedì mattina le forti piogge in Catalogna, una regione nel nordest della Spagna, hanno provocato inondazioni nella provincia di Barcellona, pochi giorni dopo la disastrosa alluvione nella regione di Valencia. La circolazione dei treni regionali è stata sospesa, molte strade sono state chiuse, 50 voli in partenza o in arrivo all’aeroporto di Barcellona El Prat sono stati cancellati e altri 17 dirottati. Alcune parti di Tarragona, circa 90 chilometri a ovest di Barcellona, e di alcune cittadine vicine all’aeroporto di Barcellona sono state allagate.

Il governo regionale della Catalogna ha inviato l’allarme per l’allerta meteo ai cellulari dei residenti di Barcellona e delle zone di Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Oriental e Vallès Occidental. Nella zona le attività lavorative sono state sospese e le scuole sono state chiuse. Vicino all’aeroporto di Barcellona molte strade sono state allagate e ci sono stati danni anche all’interno dell’aeroporto stesso. Nella notte tra domenica e lunedì nella provincia di Tarragona sono caduti cento millimetri di pioggia, secondo il servizio meteorologico Meteocat.