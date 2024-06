Nella notte tra domenica e lunedì, dopo le due, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato e festeggiato il buon risultato alle elezioni europee del suo partito, che è arrivato primo con il 28,8 per cento a scrutinio ormai quasi concluso. Dopo aver ringraziato in un breve discorso e dopo aver cantato l’inno di Mameli, Meloni ha salutato dicendo al microfono: «Comunque, nel caso nostro, ci hanno visti arrivare, ma non sono riusciti a fermarci». Poi è scesa dal palco.

È stato un evidente riferimento alla frase che disse Elly Schlein quando fu eletta a sorpresa segretaria del Partito Democratico l’anno scorso: «Anche stavolta non ci avevano visti arrivare». È una sorta di calco dall’inglese, in cui l’espressione didn’t see it coming è usata quando qualcosa succede all’improvviso, senza che sia prevista. Meloni intendeva che il successo di Fratelli d’Italia era considerato probabile, ma gli altri partiti non hanno avuto modo di contenerlo.

«Non ci hanno visto arrivare» è anche il titolo di un libro della storica americana Lisa Levenstein (Non ci hanno visto arrivare. Il potere rivoluzionario delle donne). Non è la prima volta che la frase viene utilizzata da esponenti del centrodestra, sempre in riferimento al PD (che alle europee è risultato il secondo partito più votato con il 24 per cento): lo aveva fatto, alla fine dell’anno scorso, per esempio il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.

«Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella», ha detto Meloni all’inizio del suo discorso. «Voglio dire grazie a quella maggioranza di italiani che ha continuato a scegliere Fratelli d’Italia e il centrodestra, sono orgogliosa del risultato anche di Forza Italia e della Lega, che la maggioranza che governa questa nazione sia riuscita a crescere insieme. È un messaggio che arriva dagli italiani, “andate avanti” e fatelo con maggiore determinazione se possibile». Secondo Meloni, «è una buona notizia» il fatto che «il sistema sta diventando di nuovo bipolare».

Mentre Meloni lasciava il palco, nella sala si è sentita la frase «un saluto a Macron», pronunciata dal deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone. Il partito del presidente francese ha ottenuto un risultato deludente alle elezioni europee, staccato di più di 17 punti dall’estrema destra del Rassemblement National, e Macron ha sciolto il parlamento e convocato nuove elezioni per il 30 giugno.