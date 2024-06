In Francia ci saranno nuove elezioni legislative

Domenica sera, dopo l’uscita degli exit poll delle elezioni europee, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che scioglierà l’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese, e convocherà elezioni legislative, che si tengono in due turni, per il 30 giugno e il 7 luglio. Macron ha preso questa decisione dopo che gli exit poll hanno dato in ampio vantaggio Rassemblement National (RN), il partito di estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella: secondo i dati condivisi da Le Monde avrebbe preso il 31,5 per cento dei voti. Il partito di Macron, Renaissance, avrebbe preso solo il 15,2 per cento invece: «Non posso quindi, alla fine di questa giornata, far finta che non sia successo nulla», ha detto Macron, prima di annunciare le date delle nuove elezioni.

I risultati ufficiali arriveranno solo dopo le 23 di domenica ma questi exit poll sono in linea con i principali sondaggi e se confermato, si tratterebbe di un risultato «storico» per Rassemblement National. Così l’ha definito l’ex presidente del partito Marine Le Pen. Alle scorse elezioni europee, nel 2019, Rassemblement National era comunque arrivato primo ma aveva preso solo un punto in più di Renaissance (che aveva ottenuto il 22,4 per cento). Alle elezioni legislative del 2022 Rassemblement National era arrivato terzo, sotto Macron e la coalizione di partiti di sinistra radicale NUPES.

Per sciogliere l’Assemblea e convocare elezioni così velocemente Macron ha usato l’articolo 12 della Costituzione, secondo cui il presidente della Repubblica può sciogliere l’Assemblea dopo aver consultato il primo ministro e i presidenti dell’Assemblea e del Senato: da allora le elezioni si tengono entro venti o quaranta giorni.

Secondo gli exit poll a pochissima distanza da Renaissance ci sarebbe la lista che unisce il Partito Socialista e il partito Place Publique dell’eurodeputato Raphaël Glucksmann, con il 14 per cento. Questa coalizione ha guadagnato molta popolarità negli ultimi mesi grazie alla personalità di Glucksmann e alla diminuzione dei consensi del partito di Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, che di recente ha assunto posizioni piuttosto radicali soprattutto su questioni di politica estera che hanno allontanato anche il suo tradizionale elettorato.

La France Insoumise (FI) avrebbe infatti preso l’8,7 per cento, un risultato pessimo rispetto a quello che aveva raggiunto alle elezioni legislative solo due anni fa: NUPES, la coalizione a cui era a capo, era infatti arrivata seconda con il 31 per cento dei voti.

I Repubblicani, il partito di orientamento liberale fondato dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, avrebbero preso il 7,2 per cento dei voti, in linea con i sondaggi. Seguirebbe con il 5,5 per cento Reconquête!, il partito di estrema destra dell’intellettuale e politico Éric Zemmour. Subito dopo, appena sopra la soglia di sbarramento del 5 per cento, ci sarebbe il partito dei Verdi con il 5,2 per cento: è un calo netto rispetto al 2019, quando erano arrivati terzi col 13,4 per cento.