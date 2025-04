In Austria i diciottenni non possono più viaggiare gratis sui mezzi pubblici

Venerdì il ministero dei Trasporti austriaco ha comunicato di aver abolito la possibilità per i diciottenni di viaggiare gratis sui mezzi pubblici. Il programma era stato introdotto dallo scorso governo a luglio del 2024 ed era stato abbastanza celebrato e raccontato dai media perché, a differenza di sperimentazioni simili limitate alle singole città, valeva per tutto il paese e per tutti i trasporti.

Il governo ha giustificato la decisione sostenendo che era troppo costoso e che avevano aderito meno persone del previsto.

In meno di un anno il KTÖ18 (il nome del biglietto) è costato più di 15 milioni di euro, e il governo ha problemi di bilancio: ha promesso di risparmiare 6 miliardi di euro per evitare una procedura d’infrazione dell’Unione Europea, avendo avuto nel 2024 un rapporto tra deficit e PIL del 4,7 per cento (il deficit è l’eccesso di spesa annuo rispetto alle entrate), superiore al 3 per cento stabilito dalle regole europee.

La cancellazione del biglietto speciale rientra nelle politiche di austerità del governo. Tra l’altro lo guida lo stesso partito che aveva introdotto il KTÖ18, cioè i Popolari di centrodestra: solo che nella legislatura precedente erano alleati coi Verdi, mentre in questa sono coalizzati coi Socialdemocratici e un partito liberale dopo non essere riusciti ad allearsi con l’estrema destra (FPÖ). L’abolizione del KTÖ18 era nell’aria perché la prevedevano entrambi i programmi di coalizione (cioè sia quello attuale sia quello concordato con l’FPÖ prima che i negoziati saltassero).

Sulle adesioni sotto le aspettative il governo ha detto che hanno richiesto il biglietto 25mila diciottenni, meno di un terzo di quelli che avevano diritto a farlo (88mila). Potevano avere il biglietto tutte le persone che compivano 18 anni nell’anno di emissione: poi poteva essere attivato entro il 21esimo anno d’età e valeva un anno. I biglietti già fatti restano ovviamente validi.

Il governo ha detto che i diciottenni potranno comunque utilizzare la tariffa agevolata del KlimaTicket, un abbonamento annuale che copre tutti i trasporti pubblici. Per gli under 25 costa 884,2 euro all’anno (meno di 2,5 euro al giorno) come per gli over 65; il prezzo intero è di 1.179,30 euro. I Verdi, che sono all’opposizione, hanno fatto una petizione per chiedere di conservare l’attuale formula del KlimaTicket, temendo che il governo possa ridimensionare anche quello.

Il KlimaTicket esiste dal 2021 e se ne era parlato anche all’estero perché a un certo punto, per promuoverlo, un piccolo numero di abbonamenti venne offerto gratis a chi si faceva un tatuaggio col nome del programma.

Negli ultimi anni diversi paesi europei hanno introdotto abbonamenti annuali per il trasporto pubblico analoghi a quello austriaco, tra i quali Germania, Portogallo, Ungheria e Slovenia. Le iniziative per rendere completamente gratuiti i mezzi pubblici, invece, hanno finora riguardato solo le città: da ultima Belgrado in Serbia e prima Tallinn, la capitale dell’Estonia, il Lussemburgo e Montpellier in Francia.

