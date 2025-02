C’è un accordo sul governo in Austria, senza l’estrema destra

In Austria è stato infine trovato un accordo per formare un governo senza l’estrema destra: tra i Popolari (ÖVP), i Socialdemocratici (SPÖ) e il partito centrista NEOS. Sono gli stessi partiti che ci avevano già provato una prima volta dopo le elezioni dello scorso settembre, vinte dall’estrema destra del Partito della Libertà (FPÖ). A inizio gennaio però le trattative erano fallite dopo il ritiro di NEOS. L’incarico di formare il governo allora era stato dato al leader dell’FPÖ, Herbert Kickl. I negoziati tra Kickl e i Popolari erano partiti bene, ma poi erano saltati per i disaccordi sulla spartizione dei ministeri. Da lì si è ripartiti daccapo.

Dalle elezioni sono passati 151 giorni: non ci era mai voluto così tanto nella storia del paese per formare un governo. Sarà anche il primo formato da tre partiti e non da due, come era sempre avvenuto nel Secondo dopoguerra.

Al di là dell’accordo sul programma, ora i tre partiti dovranno stabilire la divisione dei ministeri. Secondo i giornali austriaci, andranno sei ciascuno ai partiti maggiori, Popolari e Socialdemocratici, e due a NEOS. Insieme hanno 110 seggi dei 183 del Nationalrat, la camera bassa austriaca. Il patto di coalizione domenica dovrà essere approvato dai due terzi dei 3mila membri di NEOS: a quel punto il nuovo governo potrebbe insediarsi lunedì 3 marzo.

Dopo non essere riuscito a diventare cancelliere, Kickl (FPÖ) ha sempre attaccato quella che chiama «la coalizione dei perdenti» chiedendo nuove elezioni, anche perché il suo partito nel frattempo ha aumentato ulteriormente il suo vantaggio nei sondaggi. I tre partiti hanno confermato in una dichiarazione di aver trovato un accordo e alle 11 presenteranno il loro programma di governo, che è già stato consegnato al presidente della Repubblica, Alexander Van der Bellen.

Il prossimo cancelliere sarà con ogni probabilità il leader dei Popolari, Christian Stocker, e vice-cancelliere il leader dei Socialdemocratici, Andreas Babler. Il governo uscente era espresso sempre dai Popolari ma in coalizione con i Verdi, ed era attualmente guidato ad interim da Alexander Schallenberg, sempre dei Popolari.