Gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo l’Iran

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Nella notte tra lunedì e martedì (ora italiana) l’esercito statunitense è tornato a bombardare l’Iran, nello stesso giorno in cui una delegazione iraniana era arrivata a Doha, in Qatar, per partecipare ai negoziati per la fine della guerra. Dal cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti cominciato ad aprile c’erano già stati alcuni scontri, soprattutto nello stretto di Hormuz, ma i bombardamenti erano sostanzialmente sospesi. Per il momento gli attacchi statunitensi non sembrano segnalare l’inizio di una nuova fase, e gli Stati Uniti hanno detto di voler continuare a trattare.

Il portavoce del Comando interforze in Medio Oriente, Tim Hawkins, ha detto che gli Stati Uniti hanno colpito alcune postazioni per il lancio di missili nel sud dell’Iran e imbarcazioni che stavano «provando a piazzare mine» nello stretto di Hormuz. Hawkins ha presentato gli attacchi come difensivi: ha detto che servivano a «proteggere» soldati statunitensi da attacchi iraniani, ma non ha specificato altro sul tipo di minaccia e sugli obiettivi colpiti.

Secondo un funzionario dell’esercito, rimasto anonimo e citato dal New York Times, l’Iran aveva lanciato missili verso le navi statunitensi schierate nel golfo dell’Oman e nel mar Arabico per bloccare le navi che commerciano con l’Iran. Non è chiaro se l’Iran abbia effettivamente colpito navi statunitensi, o se abbia causato altri danni. Lo stesso funzionario ha detto che gli attacchi statunitensi hanno colpito il porto iraniano meridionale di Bandar Abbas, dove c’è anche una base della marina iraniana.

L’attacco statunitense contro le stazioni di lancio iraniane conferma che l’Iran ha ancora capacità missilistiche in grado di minacciare mezzi e militari statunitensi. In particolare, dovrebbe avere ancora a disposizione 30 delle sue 33 basi missilistiche lungo lo stretto di Hormuz, il passaggio fondamentale per il commercio globale che aveva bloccato all’inizio della guerra e da cui può continuare a minacciare le navi che tentano il passaggio senza accordarsi con le autorità iraniane.

Nonostante gli attacchi di questa notte, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che gli Stati Uniti continueranno a perseguire la via diplomatica per la risoluzione del conflitto. Ha anche aggiunto che un accordo potrebbe essere raggiunto nel giro di «qualche giorno», sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz che sul programma nucleare iraniano. Domenica Trump aveva detto che nel frattempo, fin quando non si sarà arrivati a un accordo, il blocco statunitense nello stretto rimarrà in vigore.

Come successo varie volte in questi tre mesi, il regime ha ridimensionato e in parte contraddetto le dichiarazioni statunitensi. Il portavoce del ministero degli Esteri Esmail Baghaei ha detto che i negoziati al momento sono concentrati su come «mettere fine alla guerra», mentre le questioni più importanti (come il nucleare) saranno discusse in seguito. La differenza tra le due prospettive, quella di un accordo completo o di una intesa più vaga, che lasci a future discussioni la definizione delle questioni più complesse e importanti, è sostanziale.

A complicare il raggiungimento di una pace diplomatica c’è anche la questione del Libano: lunedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato di intensificare gli attacchi contro il sud e l’est del paese, nonostante il cessate il fuoco in vigore da metà aprile (da allora aveva già condotto vari attacchi). L’Iran ha sempre detto che un potenziale accordo dovrebbe includere la fine delle ostilità tra Israele ed Hezbollah, il gruppo sciita alleato dell’Iran, ma Israele finora ha rifiutato di ritirarsi o interrompere del tutto i bombardamenti.