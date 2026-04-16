C’è un accordo per il cessate il fuoco in Libano

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco di 10 giorni in Libano con un post su Truth, dopo avere parlato con il presidente libanese Joseph Aoun e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È previsto che inizi alle 23, ora italiana, ed è stato confermato da entrambi i governi.

È uno sviluppo importante per la guerra in Medio Oriente: era una delle condizioni poste dal regime iraniano nelle trattative con gli Stati Uniti, che restano assai distanti su altre questioni, a partire dal programma nucleare. Fin da quando, nella notte tra il 7 e l’8 aprile, Iran e Stati Uniti si erano accordati per un cessate il fuoco di due settimane, hanno litigato sull’inclusione del Libano nell’accordo, mediato dal Pakistan. Stati Uniti e Israele sostenevano che dovesse rimanere fuori dall’accordo, l’Iran il contrario.

Il cessate il fuoco anche in Libano può essere considerato un segnale di distensione con l’Iran, pur all’interno di negoziati molto complessi. Israele si impegna a fermare i bombardamenti, che sono stati pesantissimi e hanno ucciso quasi 2.200 persone. Spesso prima dell’inizio di un cessate il fuoco gli attacchi si intensificano, anche se nel pomeriggio le forze israeliane erano state preallertate.

Resta però da capire come si comporterà Hezbollah, il gruppo radicale libanese che è una sorta di stato nello stato. Nel pomeriggio di giovedì sono arrivati dei segnali di apertura, per quanto contrastanti: Ibrahim al Moussawi, un parlamentare di Hezbollah in Libano, ha detto che il gruppo potrebbe accettare l’accordo, se Israele smetterà qualsiasi tipo di offensiva contro Hezbollah. In un comunicato successivo, Hezbollah ha detto che l’accordo non dovrà garantire all’esercito israeliano la libertà di movimento in territorio libanese.

Se Hezbollah non interrompesse i lanci di razzi, Israele risponderebbe, di fatto vanificando il cessate il fuoco. Il governo libanese si era già impegnato a disarmare Hezbollah, senza riuscirci, e non si sa se il cessate il fuoco contenga obiettivi in questo senso.

In questi giorni Hezbollah non aveva partecipato al primo incontro da decenni tra una delegazione israeliana e una libanese, avvenuto martedì a Washington. Nella notte tra mercoledì e giovedì poi Trump aveva prospettato un colloquio tra Aoun e Netanyahu, ma era stato smentito dalla presidenza libanese, per cui il cessate il fuoco era una precondizione per le nuove trattative. Dopo l’annuncio dell’accordo, Trump ha invitato i due leader a un incontro alla Casa Bianca.

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