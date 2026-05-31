Le foto e i video dei disordini in Francia dopo la vittoria del PSG

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Dopo che sabato il Paris Saint-Germain (PSG) ha vinto la Champions League di calcio, ci sono stati scontri e disordini a Parigi e in una quindicina di altre città francesi. Si sono concentrati nella capitale, dove si erano radunate più persone: su 426 persone fermate dalla polizia, 283 erano a Parigi. Ci sono stati feriti, tra cui sette agenti, ma le informazioni sono ancora provvisorie.

Una delle zone con maggiori scontri è stata quella del Parc des Princes, lo stadio del PSG dentro cui erano stati allestiti maxischermi per seguire la finale (giocata a Budapest, in Ungheria). Fuori sono arrivate tra le 4mila e le 5mila persone: un centinaio di loro ha cercato di forzare un ingresso dello stadio ed è stato respinto dalla polizia. Ci sono stati scontri, in cui sono stati sparati fuochi d’artificio contro la polizia e sono state erette barricate con le biciclette dei servizi di sharing.

Un’altra zona di scontri sono stati gli Champs-Elysées, una delle strade più note ed estese di Parigi, dove sono stati saccheggiati alcuni negozi.

Sugli Champs-Elysées, dal tardo pomeriggio di sabato, hanno iniziato ad affluire persone: la polizia ha stimato che in serata fossero 20mila. Alcuni dei primi scontri sono stati qui, per esempio quando durante i festeggiamenti varie persone avevano danneggiato una pensilina degli autobus, saltando sulla tettoia o prendendone a calci i vetri per spaccarli.

A Parigi la maggior parte dei disordini è finita verso l’1:30 di notte. Sono proseguiti praticamente solo nella zona della torre Eiffel, un’altra di quelle più coinvolte, dove anche nella notte ci sono stati tafferugli e lanci di granate lacrimogene da parte della polizia.

La polizia di Parigi ha sequestrato un centinaio di fuochi d’artificio. Il governo francese e quello cittadino hanno sostenuto di essersi preparati dopo i disordini dell’anno scorso, sempre per la vittoria del PSG della Champions, quando in Francia erano state fermate in tutto 563 persone, di cui 491 a Parigi. Quest’anno il governo ha richiamato 22mila agenti, di cui 8mila nella zona di Parigi, quasi il doppio del 2025.

Domenica pomeriggio, sempre a Parigi, ci sarà una parata celebrativa del PSG a cui si prevede parteciperanno 100mila persone.