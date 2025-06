In Francia due persone sono morte nei disordini seguiti ai festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League

Dopo che sabato sera la squadra di calcio del Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League battendo in finale l’Inter per 5 a 0, a Parigi e in molte altre città della Francia ci sono stati grandi festeggiamenti, a cui però sono seguiti anche alcuni disordini. A Dax, nel dipartimento delle Landes, nel sud-ovest del paese, un ragazzo di 17 anni è stato ucciso a coltellate nel corso di una rissa seguita ai festeggiamenti per la partita. L’autore dell’omicidio non è ancora stato rintracciato. A Parigi, invece, durante i festeggiamenti un ragazzo di 20 anni che guidava uno scooter è stato investito da un’auto ed è morto per le ferite riportate. Il ministero dell’Interno, inoltre, ha fatto sapere che più di 500 persone sono state fermate per i disordini, di cui 491 solo a Parigi.