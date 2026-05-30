Ci sono scontri e arresti in Francia dopo la vittoria del PSG

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A Parigi e in altre città della Francia sono in corso disordini e scontri tra agenti delle forze dell’ordine e persone che partecipavano ai festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain, che ha battuto l’Arsenal ai rigori. Almeno 326 persone sono state arrestate, di cui 235 a Parigi.

Varie persone sono state ferite, non è ancora chiaro quante: Le Figaro scrive che a Parigi una è stata ferita colpita con un coltello vicino a Place de la République e un’altra ha avuto un arresto cardiocircolatorio, è caduta nella Senna ed è stata soccorsa. La situazione è ancora in svolgimento, e le informazioni sono a tratti confuse: tutti i principali giornali francesi stanno seguendo con dei liveblog molto aggiornati

Subito dopo la vittoria più di 20mila persone si sono radunate sugli Champs-Elysées, una delle strade più note ed estese della città. Ci sono stati ritrovi e scontri anche in altre zone, tra cui Barbès, Strasbourg Saint-Denis e Porte Maillot.

Sugli Champs-Elysées alcuni negozi si erano preparati proteggendo le vetrine: nella zona sono state danneggiate almeno sei auto parcheggiate, un ristorante e una panetteria. Molte persone sono scese dalle auto bloccando la Périphérique, la tangenziale che circonda Parigi, all’altezza di Port Maillot.

Dentro allo stadio di Parc des Princes, quello del Paris Saint-Germain, si erano radunate migliaia di persone per guardare la partita (sui teleschermi: si giocava a Budapest). Intanto, fuori sono arrivate tra le 4mila e le 5mila persone: 150 hanno provato a entrare, ma sono state fermate dagli agenti. Un giornalista di Agence-France Presse ha detto che qualcuno tra i tifosi ha acceso dei fuochi d’artificio, e la polizia ha usato gas lacrimogeno per disperdere la folla.

Molte linee dei trasporti pubblici, sia metropolitane che in superficie, sono state bloccate e anche il traffico stradale è interrotto o rallentato. Ci sono stati danni anche a varie fermate dell’autobus in giro per la città e auto, biciclette, cassonetti e altri oggetti sono stati incendiati.

Per l’occasione, le autorità avevano chiamato in servizio 22mila agenti delle forze dell’ordine in tutta la Francia, di cui circa 8mila a Parigi. Dopo la vittoria il sindaco Emmanuel Grégoire, eletto a marzo con il Partito Socialista, aveva invitato tutti a festeggiare «con gioia e rispetto».

Sono in corso raduni, festeggiamenti e disordini anche in altre città tra cui Grenoble, Bordeaux e Montpellier. A Montpellier centinaia di persone si sono riunite a Place de la Comédie, in centro, e alcune sono state arrestate. A Bordeaux ci sono stati fuochi d’artificio in piazza della Borsa, una delle principali della città, ma anche cassonetti incendiati: la polizia ha usato gas lacrimogeno per disperdere il raduno.

Marine Le Pen e Jordan Bardella, i due leader del Rassemblement National (il principale partito francese di estrema destra) hanno criticato i disordini con dei messaggi sui social: hanno espresso solidarietà alle forze dell’ordine e descritto la situazione come pericolosa e insostenibile, criticando implicitamente l’attuale governo, di cui sono all’opposizione.