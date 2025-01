In Austria Alexander Schallenberg sarà il cancelliere ad interim dopo le dimissioni di Karl Nehammer

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha scelto come cancelliere ad interim l’attuale ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg. Schallenberg assumerà formalmente l’incarico venerdì, quando diventeranno effettive le dimissioni annunciate la scorsa domenica dal cancelliere uscente, Karl Nehammer, dopo il fallimento dei negoziati per formare un nuovo governo tra il suo partito (i Popolari di centrodestra), i Socialdemocratici e i centristi di NEOS, che sono stati i primi a interrompere le trattative.

Lunedì l’incarico di formare un governo è stato dato allora a Herbert Kickl, leader del Partito della Libertà (FPÖ) di estrema destra, che proverà ad allearsi coi Popolari, e ha buone possibilità di riuscirci. Schallenberg resterà in carica fino alla formazione del nuovo governo. Schallenberg, che fa parte dello stesso partito di Nehammer, era già stato cancelliere, subito prima di lui, per due mesi nell’autunno del 2021 dopo le dimissioni di Sebastian Kurz, indagato per corruzione. Ex diplomatico, Schallenberg era stato ministro degli Esteri anche con Kurz, e ha già detto di non essere disposto a restare ministro in un governo di coalizione tra il suo partito e l’FPÖ.

