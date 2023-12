I mezzi pubblici di Montpellier sono diventati gratuiti

Caricamento player

Giovedì sera a Montpellier, in Francia, i mezzi pubblici sono diventati gratuiti per i residenti. Chi arriva in città da fuori dovrà invece comunque pagare il biglietto da 1,60 euro. Il piano era stato annunciato inizialmente nel 2020 dal sindaco socialista Michaël Delafosse, e servirà soprattutto a contribuire a ridurre l’inquinamento prodotto dal traffico delle auto private.

Montpellier si trova nel sud della Francia ed è nota soprattutto per la sua università. Con circa 300mila abitanti è la settima città più popolosa della Francia e l’area metropolitana di cui fa parte comprende 31 comuni, per un totale di oltre 500mila residenti. Quella di Montpellier è una delle prime iniziative del genere in Europa: lo fanno già la capitale estone Tallinn dal 2013, e dal 2020 il Lussemburgo – che con 645mila abitanti è paragonabile a una città di medie dimensioni.

L’anno scorso la Spagna aveva reso gratuiti per alcuni mesi gli abbonamenti per il trasporto ferroviario statale a corta e media percorrenza, mentre in Germania sempre dal 2022 è possibile utilizzare i trasporti urbani e quelli regionali a una tariffa fissa molto bassa, di 49 euro al mese (inizialmente era di 9).

Montpellier ha quattro linee di tram e altre linee bus gestite dalla società pubblica TAM, ma molti suoi residenti si spostano a piedi, in bici o in auto, come d’altra parte fa la gran parte delle persone che vivono nelle zone ancora più esterne. La questione della mobilità è molto importante anche perché la città è cresciuta parecchio, in particolare negli ultimi quarant’anni, e la sua popolazione continua ad aumentare.

Una prima fase del piano, durata un anno, prevedeva che tutti i residenti della città metropolitana potessero usare liberamente i mezzi nel fine settimana; la seconda, iniziata il primo settembre del 2021, estendeva alle persone con meno di 18 anni e a quelle con più di 65 la possibilità di viaggiare gratis sempre. Per viaggiare gratuitamente sui mezzi di Montpellier occorre un pass, che si può ottenere caricando su una piattaforma apposita una foto di un documento e un attestato di residenza. Secondo l’agenzia di stampa francese AFP, negli ultimi giorni il numero di abbonamenti ai mezzi pubblici della città è passato da 86mila a 260mila.

Le iniziative per rendere gratuiti i mezzi di trasporto sono quasi sempre pensate per compensare almeno in parte il recente aumento dei costi della vita, compresi quelli del carburante, ma anche per provare a convincere le persone ad abbandonare le auto nell’ottica di limitare le emissioni inquinanti. In Francia ci sono altri 39 comuni o città con piani simili, tra cui Dunkerque (Dunkirk), Calais e Aubagne, vicino a Marsiglia. In Italia non esistono città o comuni in cui i mezzi pubblici siano gratuiti per tutti i residenti, anche se proposte simili cominciano a circolare: all’inizio del 2023 Bari è stata la prima città italiana a proporre un abbonamento di fatto quasi gratuito.

