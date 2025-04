La Corte Suprema degli Stati Uniti ha sospeso le ultime espulsioni di venezuelani

Sabato la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l’espulsione di un nuovo gruppo di venezuelani accusati di essere parte di bande criminali, ordinando di sospendere «fino a un [suo] nuovo ordine» l’utilizzo dell’Alien Enemies Act. È una legge del 1798 che consente al presidente di espellere senza processo le persone di un paese in guerra con gli Stati Uniti, e per giustificarne l’utilizzo Donald Trump aveva decretato che le attività delle gang venezuelane negli Stati Uniti fossero un «atto ostile».

Dieci giorni fa la Corte aveva consentito al governo di continuare a usare questa legge dopo che un giudice federale l’aveva bloccata: a condizione però che ai venezuelani, prima di essere espulsi, venisse dato tempo a sufficienza per fare ricorso presso un tribunale statunitense (senza chiarire però quanto tempo).

Venerdì c’è stato un ricorso d’emergenza alla Corte Suprema proprio su questo: gli avvocati di almeno 30 venezuelani, che si trovano in strutture detentive in Texas, hanno denunciato che non è stata garantita loro la facoltà di fare ricorso e che i loro assistiti hanno ricevuto una notifica di espulsione meno di 24 ore prima che avvenisse, mentre già venivano caricati sui bus.

Sulla base dell’Alien Enemies Act il governo statunitense il 15 marzo aveva espulso più di 130 venezuelani, portati a El Salvador in un carcere di massima sicurezza dove le violazioni dei diritti umani sono sistematiche. Da allora ci sono stati altri due trasferimenti di venezuelani a El Salvador, ma queste seconde espulsioni non sono avvenute nel contesto della legge del 1798 (che prima di Trump era stata utilizzata appunto solo in tempo di guerra: l’ultima durante la Seconda guerra mondiale).

