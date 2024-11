In Germania c’è un accordo per andare a elezioni anticipate il 23 febbraio

In Germania i Socialdemocratici (SPD), il partito del cancelliere Olaf Scholz, e l’Unione Cristiano-democratica (CDU), di centrodestra, che sono il principale partito dell’opposizione nonché il primo nei sondaggi, hanno trovato un accordo sulla data delle elezioni anticipate: il 23 febbraio. Scholz non ha ancora annunciato quando convocherà il voto di fiducia del Bundestag, il parlamento federale tedesco, che si aspetta di perdere perché la sua coalizione non ha più la maggioranza. Secondo i media tedeschi, che citano fonti parlamentari, questo passaggio avverrà il 16 dicembre.

La decisione definitiva su quando andare a votare spetta comunque al presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier. Dopo che Scholz avrà perso il voto di fiducia, potrà chiedere a Steinmeier di sciogliere il parlamento: a quel punto, le elezioni devono tenersi entro 60 giorni. I media tedeschi spiegano che «difficilmente il presidente federale si opporrà alla proposta».

Da giorni si discuteva dei tempi della convocazione delle elezioni, dopo l’inizio di una crisi di governo, la settimana scorsa, dovuta a disaccordi su come finanziare la legge di bilancio per il 2025. La crisi era iniziata col licenziamento del ministro delle Finanze e leader dei Liberali (FDP), Christian Lindner, da parte di Scholz.

A quel punto i Liberali erano usciti dal governo: senza i loro voti la coalizione che sostiene Scholz – formata da SPD e Verdi, oltreché dagli stessi Liberali – non ha più la maggioranza in parlamento. Secondo i media tedeschi, la data delle elezioni anticipate è stata concordata anche coi Verdi, che sono invece rimasti nella coalizione.

Inizialmente Scholz voleva tempi più lunghi, per riuscire ad approvare le principali misure economiche prima delle elezioni: voleva fissare il voto di fiducia a metà gennaio (così le elezioni sarebbero state a marzo), ma già domenica, dopo le pressioni degli altri partiti e di parte dell’opinione pubblica, si era detto disposto a convocare il voto di fiducia entro la fine dell’anno.

Al contrario, il leader e candidato cancelliere della CDU, Friedrich Merz, voleva che la votazione avvenisse già in questi giorni, in modo che le elezioni fossero il 19 gennaio, prima dell’insediamento di Donald Trump per il suo secondo mandato da presidente degli Stati Uniti. CDU e SPD hanno trovato un compromesso a metà strada tra gennaio e marzo. Sia Merz sia il capogruppo della SPD, Rolf Mützenich, hanno già parlato al telefono con il presidente Steinmeier.

Ruth Brand, la funzionaria federale responsabile della supervisione delle elezioni, aveva espresso dubbi sulla fattibilità di andare a votare a gennaio, anche per possibili problemi logistici. Martedì ha detto che ritiene che a fine febbraio si possa votare «in modo giuridicamente sicuro». L’associazione tedesca dei produttori di carta ha risposto di avere abbastanza scorte per stampare le schede elettorali in tempo.

